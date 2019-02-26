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Белорус Никита Ярош вошел в число победителей фотоконкурса Apple

27.02.2019 11:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорус Никита Ярош вошел в число победителей фотоконкурса Apple
Фото из открытых источников

Белорус Никита Ярош стал одним из победителей конкурса Apple - Shot on iPhone. Компания выбрала топ-10 фото, снятых на iPhone, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Apple.

Выбирать лучшие фото помогала команда международных экспертов. На снимке Никиты Яроша - теннисный корт. Жюри отметило простоту изображения, композицию, свет и детали на фото.

Белорус Никита Ярош вошел в число победителей фотоконкурса Apple
Фото: @yarosh.nikita_

Десять фото, названные лучшими в конкурсе Shot on iPhone, будут использованы в рекламных кампаниях и размещены на билбордах в некоторых городах, в магазинах Apple и в Интернете.

Победные снимки были сделаны участниками из США, Сингапура, Израиля, Беларуси и Германии с помощью разных моделей - от iPhone XS Max до iPhone 7.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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На снимке Никиты Яроша - теннисный корт. Жюри отметило простоту изображения, композицию, свет и детали на фото.
 
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