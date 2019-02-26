ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыбак погиб на озере в Кобринском районе

27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Кобринском районе устанавливают обстоятельства гибели на озере местного жителя, сообщил БЕЛТА ведущий специалист Брестской областной организации ОСВОД Вячеслав Семаков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63870.php

Рыбак погиб на озере в Кобринском районе

Несчастный случай произошел 26 февраля в агрогородке Дивин. В 17.51 в РОЧС позвонили очевидцы и сообщили, что на поверхности воды на озере Любань находится человек. Прибывшие по вызову спасатели в 80 м от берега извлекли из воды мужчину в бессознательном состоянии. Им оказался местный житель 1957 года рождения. Бригада медиков констатировала его смерть.

В Брестской области с 18 февраля введен запрет на посещение водоемов. Выход на лед сейчас несет угрозу для жизни. Сохранившийся кое-где лед чрезвычайно опасен, так как он рыхлый и не выдерживает веса человека.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Кобринском районе устанавливают обстоятельства гибели на озере местного жителя, сообщил БЕЛТА ведущий специалист Брестской областной организации ОСВОД...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК установил нарушения при закупке вакцины "Эупента"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика