Рыбак погиб на озере в Кобринском районе

В Кобринском районе устанавливают обстоятельства гибели на озере местного жителя, сообщил БЕЛТА ведущий специалист Брестской областной организации ОСВОД Вячеслав Семаков.



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Несчастный случай произошел 26 февраля в агрогородке Дивин. В 17.51 в РОЧС позвонили очевидцы и сообщили, что на поверхности воды на озере Любань находится человек. Прибывшие по вызову спасатели в 80 м от берега извлекли из воды мужчину в бессознательном состоянии. Им оказался местный житель 1957 года рождения. Бригада медиков констатировала его смерть.

В Брестской области с 18 февраля введен запрет на посещение водоемов. Выход на лед сейчас несет угрозу для жизни. Сохранившийся кое-где лед чрезвычайно опасен, так как он рыхлый и не выдерживает веса человека.