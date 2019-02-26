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Рыбак погиб на озере в Кобринском районе
27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Кобринском районе устанавливают обстоятельства гибели на озере местного жителя, сообщил БЕЛТА ведущий специалист Брестской областной организации ОСВОД Вячеслав Семаков.
Несчастный случай произошел 26 февраля в агрогородке Дивин. В 17.51 в РОЧС позвонили очевидцы и сообщили, что на поверхности воды на озере Любань находится человек. Прибывшие по вызову спасатели в 80 м от берега извлекли из воды мужчину в бессознательном состоянии. Им оказался местный житель 1957 года рождения. Бригада медиков констатировала его смерть.
В Брестской области с 18 февраля введен запрет на посещение водоемов. Выход на лед сейчас несет угрозу для жизни. Сохранившийся кое-где лед чрезвычайно опасен, так как он рыхлый и не выдерживает веса человека.
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В Кобринском районе устанавливают обстоятельства гибели на озере местного жителя, сообщил БЕЛТА ведущий специалист Брестской областной организации ОСВОД...
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