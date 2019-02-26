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«Брестская Orient Liga – 2019» стартовала в г. Жабинка
27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
I тур областных массовых соревнований по спортивному ориентированию «Брестская Orient Liga - 2019» прошёл 23 февраля 2019 г. в г. Жабинка.
В ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» эти соревнования были задуманы как тренировочные перед летним сезоном для своих кружковцев.
Однако, за десятилетнюю историю «Orient Liga» стала очень популярной и в этом году собрала рекордное число участников – 220 (!) в возрасте от 6 до 60 лет из различных регионов области.
Состоятся ещё ещё 4 этапа лиги: 2, 9, 10, 16 марта – приглашаем!
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I тур областных массовых соревнований по спортивному ориентированию «Брестская Orient Liga - 2019» прошёл 23 февраля 2019 г. в г. Жабинка. В ГУО «Брестский областной центр...
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