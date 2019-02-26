ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музею «Спасенные художественные ценности» - 30 лет!

27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В феврале исполнилось 30 лет со дня образования музея «Спасенные художественные ценности», который был открыт в 1989 году в доме усадебного типа, являющимся архитектурным памятником начала ХХ века.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63868.php

Музею «Спасенные художественные ценности» - 30 лет!

Его экспозицию составили произведения искусства и предметы антиквариата, которые с 70-х гг. передавались из таможни в краеведческий музей.

«Спасенка», так называют музей в народе, быстро приобрела популярность и известность. Музей является единственным по своей специфике учреждением на просторах Евразийского экономического союза, где экспонируются предметы искусства и антиквариата, незаконное перемещение через границу которых предотвращено сотрудниками таможенных органов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63868.php

Музею «Спасенные художественные ценности» - 30 лет!

В 2016 г. здание музея реконструировали и обновили постоянную экспозицию. Работы по оформлению интерьера залов длились около трех лет. Перед посетителями музей предстал в новом художественном облике, увеличив количество витрин с уникальными экспонатами.

Брестская таможня оказала поддержку учреждению культуры, передав в рамках безвозмездной спонсорской помощи современную видеоаппаратуру для проведения интерактивных экскурсий. 

На сегодняшний день в фондах областного краеведческого музея и его филиала - музея «Спасенные художественные ценности» хранится свыше 10 тысяч предметов искусства и антиквариата, которые были выявлены брестскими таможенниками и пограничниками при попытке незаконного перемещения через границу. Большую часть экспонатов (свыше 3 тысяч) составляют иконы.

В музее на всеобщем обозрении находится около 400 раритетов. В нем также можно увидеть приборы, которыми пользовались таможенники в 1970-2000 гг. при поиске контрабанды. Впервые включены в экспозицию русские паломнические реликвии, изделия из хрусталя в серебряных оправах. Эксклюзивные новинки выставлены в залах живописи и графики. Музей знакомит посетителей с искусством стран Востока и Центральной Азии. Внимание посетителей привлекают картины, старинная мебель, предметы прикладного искусства.

Брестская таможня тесно взаимодействует с музеем. Часто в нем принимают Присягу поступившие на службу молодые сотрудники. Для ветеранов таможенной службы, должностных лиц и их семей, учащихся таможенных классов организуются коллективные экскурсии, проводятся интерактивные познавательные мероприятия и встречи с интересными людьми. «Спасенка» превратилась в одно из самых посещаемых мест Бреста, стала широко известна в Беларуси и за ее пределами.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В феврале исполнилось 30 лет со дня образования музея «Спасенные художественные ценности», который был открыт в 1989 году в доме усадебного типа, являющимся...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК установил нарушения при закупке вакцины "Эупента"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика