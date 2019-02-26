Музею «Спасенные художественные ценности» - 30 лет!

В феврале исполнилось 30 лет со дня образования музея «Спасенные художественные ценности», который был открыт в 1989 году в доме усадебного типа, являющимся архитектурным памятником начала ХХ века.



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Его экспозицию составили произведения искусства и предметы антиквариата, которые с 70-х гг. передавались из таможни в краеведческий музей.

«Спасенка», так называют музей в народе, быстро приобрела популярность и известность. Музей является единственным по своей специфике учреждением на просторах Евразийского экономического союза, где экспонируются предметы искусства и антиквариата, незаконное перемещение через границу которых предотвращено сотрудниками таможенных органов.



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В 2016 г. здание музея реконструировали и обновили постоянную экспозицию. Работы по оформлению интерьера залов длились около трех лет. Перед посетителями музей предстал в новом художественном облике, увеличив количество витрин с уникальными экспонатами.

Брестская таможня оказала поддержку учреждению культуры, передав в рамках безвозмездной спонсорской помощи современную видеоаппаратуру для проведения интерактивных экскурсий.

На сегодняшний день в фондах областного краеведческого музея и его филиала - музея «Спасенные художественные ценности» хранится свыше 10 тысяч предметов искусства и антиквариата, которые были выявлены брестскими таможенниками и пограничниками при попытке незаконного перемещения через границу. Большую часть экспонатов (свыше 3 тысяч) составляют иконы.

В музее на всеобщем обозрении находится около 400 раритетов. В нем также можно увидеть приборы, которыми пользовались таможенники в 1970-2000 гг. при поиске контрабанды. Впервые включены в экспозицию русские паломнические реликвии, изделия из хрусталя в серебряных оправах. Эксклюзивные новинки выставлены в залах живописи и графики. Музей знакомит посетителей с искусством стран Востока и Центральной Азии. Внимание посетителей привлекают картины, старинная мебель, предметы прикладного искусства.

Брестская таможня тесно взаимодействует с музеем. Часто в нем принимают Присягу поступившие на службу молодые сотрудники. Для ветеранов таможенной службы, должностных лиц и их семей, учащихся таможенных классов организуются коллективные экскурсии, проводятся интерактивные познавательные мероприятия и встречи с интересными людьми. «Спасенка» превратилась в одно из самых посещаемых мест Бреста, стала широко известна в Беларуси и за ее пределами.