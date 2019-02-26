Валерию Ховану, герою афганской войны, выпускнику брестской школы - 55 лет со дня рождения

25 февраля 2019 года в ГУО «Средняя школа № 13 г. Бреста имени В.И. Хована» состоялся митинг-реквием, посвященный 55-летней годовщине со дня рождения воина-интернационалиста, кавалера орденов Красного Знамени и Красной звезды, старшего лейтенанта, выпускника школы - Валерия Ивановича Хована.



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На митинге присутствовали: глава администрации Ленинского района г. Бреста - Валентин Милашевский; заместитель главы администрации - Светлана Козлович; начальник отдела по образованию Брестского горисполкома - Анатолий Носков; начальник управления по образованию администрации Ленинского района - Татьяна Савич; председатель Брестской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» - Сергей Пухальский; ветераны войны в Афганистане; учащаяся молодежь.



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Цветы к мемориальной доске от родной школы Валерия Ивановича возложили лучшие юнармейцы мемориального отряда, гости, военнослужащие воинской части 92616.



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От родственников и мамы героя Пелагеи Сидоровны, цветы возложил Игорь Мищук, ученик 3 «А» класса, племянник Валерия Хована. На митинге учащиеся отдали дань уважения погибшим воинам-интернационалистам, вспомнили выпускников школы - ветеранов войны в Афганистане. По окончанию торжественного митинга, приглашенные гости посетили школьный музей войны в Афганистане.



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Учащиеся помнят и свято чтят имя героя своей школы - воина-интернационалиста Валерия Ивановича Хована и его боевых товарищей.