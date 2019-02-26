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Прокуратура Брестской области выявила недостатки в обеспечении безопасности учащихся и дошкольников

27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прокуратура Брестской области провела проверку обеспечения безопасности несовершеннолетних во время учебного процесса в учреждениях образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63866.php

Прокуратура Брестской области выявила недостатки в обеспечении безопасности учащихся и дошкольников

Во время проверки выявлены отдельные недостатки и упущения. Так, установлено, что в учреждениях образования организован пропускной режим, однако не всегда такая мера ограничивает беспрепятственный доступ посторонних. Прокуратура потребовала пересмотреть практику, когда обязанности по обеспечению пропускного режима возлагались на гардеробщиц, уборщиц либо завхозов. По мнению прокуроров, требует изменения и способ эксплуатации отдельных турникетов, поскольку существующий порядок не ограничивает доступ посторонних лиц.

Особое беспокойство вызвало то, что не все учреждения образования обеспечены кнопками тревожной сигнализации. Прежде всего это характерно для учреждений дошкольного образования. Такие факты выявлены в детских садах в Барановичском, Ляховичском, Лунинецком, Ивацевичском и Столинском районах. Тревожные кнопки не были установлены в половине проверенных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, интернатных учреждений, приютов с круглосуточным пребыванием детей. Среди них Малечская санаторная школа-интернат Березовского района, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также социально-педагогический центр в Барановичах, в котором расположен социальный приют, другие учреждения. У многих объектов с ручными системами тревожной сигнализации период их активации не охватывал время нахождения там детей или вовсе был ограничен ночным временем, когда здание охранял сторож.

По результатам проверки прокуратура направила информационную записку в Брестский облисполком, в которой предложила конкретные организационно-практические меры для повышения безопасности несовершеннолетних.

 
 
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