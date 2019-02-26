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Прокуратура Брестской области выявила недостатки в обеспечении безопасности учащихся и дошкольников
27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Прокуратура Брестской области провела проверку обеспечения безопасности несовершеннолетних во время учебного процесса в учреждениях образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной
Во время проверки выявлены отдельные недостатки и упущения. Так, установлено, что в учреждениях образования организован пропускной режим, однако не всегда такая мера ограничивает беспрепятственный доступ посторонних.
Особое беспокойство вызвало то, что не все учреждения образования обеспечены кнопками тревожной сигнализации. Прежде всего это характерно для учреждений дошкольного образования. Такие факты выявлены в детских садах в Барановичском, Ляховичском, Лунинецком,
По результатам проверки
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Прокуратура Брестской области провела проверку обеспечения безопасности несовершеннолетних во время учебного процесса в учреждениях образования, сообщает...
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