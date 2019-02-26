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Кобринская финансовая милиция раскрыла схему фиктивных поставок щепы на госпредприятие

27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Кобринская финансовая милиция выявила факты хищения денежных средств госпредприятия Брестской области по выращиванию и переработке сельхозпродукции, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63865.php

Кобринская финансовая милиция раскрыла схему фиктивных поставок щепы на госпредприятие

Оперативники установили организаторов преступной схемы. Ими оказались руководитель крупного структурного подразделения самого предприятия АПК и представители коммерческих структур Березовского района.

Фиктивные товарно-транспортные накладные на поставку щепы и опилок оформлялись от имени частного транспортного предприятия и ИП. Руководитель подразделения госпредприятия, ответственный за приемку и использование товарно-материальных ценностей, принимал их, подписывал и передавал в бухгалтерию для оплаты "поставщикам". Но щепа и опилки на предприятие так и не поступали.

Перечисленные на счета частных субъектов деньги распределялись между участниками преступной схемы и использовались в личных целях: приобретение авто, стройматериалов.

Были оформлены фиктивные поставки более 3 тыс. куб.м щепы и опилок стоимостью более Br110 тыс.

За хищение в особо крупном размере в отношении должностного лица госпредприятия и трех коммерсантов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое им грозит, - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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