Кобринская финансовая милиция раскрыла схему фиктивных поставок щепы на госпредприятие

Кобринская финансовая милиция выявила факты хищения денежных средств госпредприятия Брестской области по выращиванию и переработке сельхозпродукции, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63865.php

Читать полностью в источнике с фото:





Оперативники установили организаторов преступной схемы. Ими оказались руководитель крупного структурного подразделения самого предприятия АПК и представители коммерческих структур Березовского района.

Фиктивные товарно-транспортные накладные на поставку щепы и опилок оформлялись от имени частного транспортного предприятия и ИП. Руководитель подразделения госпредприятия, ответственный за приемку и использование товарно-материальных ценностей, принимал их, подписывал и передавал в бухгалтерию для оплаты "поставщикам". Но щепа и опилки на предприятие так и не поступали.

Перечисленные на счета частных субъектов деньги распределялись между участниками преступной схемы и использовались в личных целях: приобретение авто, стройматериалов.

Были оформлены фиктивные поставки более 3 тыс. куб.м щепы и опилок стоимостью более Br110 тыс.

За хищение в особо крупном размере в отношении должностного лица госпредприятия и трех коммерсантов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое им грозит, - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.