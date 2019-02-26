Брестская область лидирует среди регионов страны по результатам вовлечения в хозоборот неиспользуемого имущества

В 2018 году Брестчина показала самый высокий в Беларуси результат по вовлечению в хозяйственный оборот республиканского имущества, включенного в календарные графики – 82,4%. Показатель по имуществу хозяйственных обществ с долей регионов в сравнении с 2017 годом увеличился на 5,1 %. Область находится на первом месте по объему продаж и сноса коммунальной собственности. Эти и другие данные были озвучены на заседании на расширенном заседании коллегии комитета государственного имущества Брестского областного исполнительного комитета.
За год площадь неиспользуемого имущества коммунальной собственности регионов Брестской области уменьшилась почти на 47 тыс. кв.м. (12,7%) и составила 322,8 тыс.кв.м. В результате коэффициент использования имущества увеличился на 0,3% и составил 96,6%.
На сегодняшний день Брестская область одну из самых низких среди областей задолженность перед местными бюджетами по арендной плате – 11,7 тыс. руб. От использования имущества коммунальной собственности и повышенного налогообложения в местные бюджеты поступила сумма в размере 117,3 млн. руб. В 2018 году в области в результате совершенствования структуры и состава госорганизаций было ликвидировано и присоединено к другим организациям 24 юридических лица и создано – 11.
В числе совершенных крупных приватизационных сделок на особых условиях продажа сельхозпредприятия «Межлесское» Лунинецкого района и продажа пакета акций ОАО «Березовский сыродельный комбинат». Кроме того, были также проведены подготовительные работы по продаже сельхозпредприятия «Рубельский».
Особое внимание уделялось учету государственного имущества, контрольной деятельности с использованием мер профилактического и предупредительного характера, повышению эффективности работы госсектора через совершенствование подходов к управлению предприятиями.
С широким кругом привлеченных органов госуправления проведена сплошная инвентаризация имущества, расположенного на территории г. Пинска и г. Барановичи и отработаны Комплексные планы по ускоренному социально-экономическому развитию этих городов, а также Дрогичинского и Ганцевичского районов в части имущественных отношений.
В ходе заседания были подробно рассмотрены отдельные проблемы и недостатки в организации работы в районах, не позволяющих добиться более высоких результатов и намечены к выполнению в 2019 году задачи, направленные на совершенствование и эффективное управление государственным имуществом.