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Брестская область лидирует среди регионов страны по результатам вовлечения в хозоборот неиспользуемого имущества

27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В 2018 году Брестчина показала самый высокий в Беларуси результат по вовлечению в хозяйственный оборот республиканского имущества, включенного в календарные графики – 82,4%. Показатель по имуществу хозяйственных обществ с долей регионов в сравнении с 2017 годом увеличился на 5,1 %. Область находится на первом месте по объему продаж и сноса коммунальной собственности. Эти и другие данные были озвучены на заседании на расширенном заседании коллегии комитета государственного имущества Брестского областного исполнительного комитета. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63862.php

Брестская область лидирует среди регионов страны по результатам вовлечения в хозоборот неиспользуемого имущества

За год площадь неиспользуемого имущества коммунальной собственности регионов Брестской области уменьшилась почти на 47 тыс. кв.м. (12,7%) и составила 322,8 тыс.кв.м. В результате коэффициент использования имущества увеличился на 0,3% и составил 96,6%. 

На сегодняшний день Брестская область одну из самых низких среди областей задолженность перед местными бюджетами по арендной плате – 11,7 тыс. руб. От использования имущества коммунальной собственности и повышенного налогообложения в местные бюджеты поступила сумма в размере 117,3 млн. руб. В 2018 году в области в результате совершенствования структуры и состава госорганизаций было ликвидировано и присоединено к другим организациям 24 юридических лица и создано – 11.

В числе совершенных крупных приватизационных сделок на особых условиях продажа сельхозпредприятия «Межлесское» Лунинецкого района и продажа пакета акций ОАО «Березовский сыродельный комбинат». Кроме того, были также проведены подготовительные работы по продаже сельхозпредприятия «Рубельский». 

Особое внимание уделялось учету государственного имущества, контрольной деятельности с использованием мер профилактического и предупредительного характера, повышению эффективности работы госсектора через совершенствование подходов к управлению предприятиями.

С широким кругом привлеченных органов госуправления проведена сплошная инвентаризация имущества, расположенного на территории г. Пинска и г. Барановичи и отработаны Комплексные планы по ускоренному социально-экономическому развитию этих городов, а также Дрогичинского и Ганцевичского районов в части имущественных отношений.

В ходе заседания были подробно рассмотрены отдельные проблемы и недостатки в организации работы в районах, не позволяющих добиться более высоких результатов и намечены к выполнению в 2019 году задачи, направленные на совершенствование и эффективное управление государственным имуществом. 

 
 
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