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Туроператоры из семи польских воеводств отправятся в пресс-тур по безвизовой зоне Брестской области

27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Группа польских туроператоров посетит с пресс-туром Брестскую область с 28 февраля по 2 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела внешнеэкономического сотрудничества Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Пивник.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63861.php

Туроператоры из семи польских воеводств отправятся в пресс-тур по безвизовой зоне Брестской области

В составе группы представители 14 туристических компаний из семи польских воеводств: Мазовецкого, Поморского, Любуского, Подляского, Варминско-Мазурского, Куявско-Поморского и Малопольского. Пресс-тур организован совместно с областным управлением Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, а потому акцент будет сделан на ознакомлении с наиболее интересными туристическими объектами и здравницами, расположенными в безвизовой зоне Брестской области.

Четырехдневный пресс-тур начнется с посещения историко-мемориального музея "Усадьба Немцевичей" в деревне Скоки Брестского района. Затем гости побывают в одной из агроусадеб, ознакомятся с деятельностью санатория "Надзея" в Жабинковском районе. В программе тура также значится посещение санаториев "Солнечный", "Берестье", "Ружанский", Дворца Сапегов в Ружанах. Предусмотрено ознакомление с комплексом Брестского аэропорта - аэровокзалом и гостиницей. Здесь же состоится встреча и круглый стол с участием представителей туристических организаций области. Планируется также подписание соглашения о сотрудничестве с Силезским отделением Польской туристической палаты.

Это будет уже второй рекламный тур, организованный в феврале в Брестской области для польских туроператоров. В первом подобном мероприятии, которое проходило 15-17 февраля, приняли участие представители более двух десятков туристических компаний Польши. Гости оставили весьма положительные отзывы, высказывали пожелания развивать сотрудничество. Более того, в марте уже планируются первые отдыхающие из Люблинского воеводства в расположенных в безвизовой зоне здравницах региона. "Наращивание турпотока - дело времени, здесь не нужно ждать сиюминутного эффекта. Но мы уже видим отдачу от работы, и это радует", - отметила Елена Пивник.

 
 
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  Группа польских туроператоров посетит с пресс-туром Брестскую область с 28 февраля по 2 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела...
 
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