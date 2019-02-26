Более миллиона цветов высадят в Бресте к тысячелетию города

В Бресте к тысячелетию города высадят более 1 млн цветов. Озеленители постараются удивить новинками в цветочном оформлении, сообщила корреспонденту БЕЛТА ландшафтный архитектор ПКУП "Коммунальник" Виктория Новик.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63860.php

Читать полностью в источнике с фото:





"К весенне-летнему сезону планируется вырастить более 1 млн цветочной рассады. Это примерно на треть больше, чем в предыдущие годы. Конечно, будут использоваться новые виды, увеличен ассортимент красиво цветущих растений, сделан упор на ампельные для вертикального озеленения. Совместно с управлением архитектуры и градостроительства горисполкома разрабатываются эскизы цветников, будут новые объекты озеленения", - сказала Виктория Новик.

Первыми на клумбах Бреста зацветут луковичные цветы. Осенью их было высажено 55 тыс. штук. Если ранее в цветочном оформлении города весной использовались тюльпаны, то к тысячелетию также закуплены гиацинты и мелколуковичные мускари. Дополнят цветочное убранство пестрые виолы. "Затем станем использовать однолетнюю рассаду: петунии, пеларгонии, колеуса, катарантуса, бальзамина, сальвии и других. Видовое разнообразие богатое. Также мы предусмотрели использование растений, которые обеспечат позднее цветение, в частности, декоративной капусты, хризантемы, цинерарии, остеоспермума", - отметила ландшафтный архитектор.

Кроме того, весной в областном центре планируется посадить около 2,8 тыс. деревьев и около 5 тыс. кустарников. Помимо традиционных хвойных и лиственных пород, планируется высадить в грунт деревья на штамбе, остролистые клены, катальпу. Особое внимание озеленители уделят новым микрорайонам и центральной части Бреста.