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Более миллиона цветов высадят в Бресте к тысячелетию города

27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте к тысячелетию города высадят более 1 млн цветов. Озеленители постараются удивить новинками в цветочном оформлении, сообщила корреспонденту БЕЛТА ландшафтный архитектор ПКУП "Коммунальник" Виктория Новик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63860.php

Более миллиона цветов высадят в Бресте к тысячелетию города

"К весенне-летнему сезону планируется вырастить более 1 млн цветочной рассады. Это примерно на треть больше, чем в предыдущие годы. Конечно, будут использоваться новые виды, увеличен ассортимент красиво цветущих растений, сделан упор на ампельные для вертикального озеленения. Совместно с управлением архитектуры и градостроительства горисполкома разрабатываются эскизы цветников, будут новые объекты озеленения", - сказала Виктория Новик.

Первыми на клумбах Бреста зацветут луковичные цветы. Осенью их было высажено 55 тыс. штук. Если ранее в цветочном оформлении города весной использовались тюльпаны, то к тысячелетию также закуплены гиацинты и мелколуковичные мускари. Дополнят цветочное убранство пестрые виолы. "Затем станем использовать однолетнюю рассаду: петунии, пеларгонии, колеуса, катарантуса, бальзамина, сальвии и других. Видовое разнообразие богатое. Также мы предусмотрели использование растений, которые обеспечат позднее цветение, в частности, декоративной капусты, хризантемы, цинерарии, остеоспермума", - отметила ландшафтный архитектор.

Кроме того, весной в областном центре планируется посадить около 2,8 тыс. деревьев и около 5 тыс. кустарников. Помимо традиционных хвойных и лиственных пород, планируется высадить в грунт деревья на штамбе, остролистые клены, катальпу. Особое внимание озеленители уделят новым микрорайонам и центральной части Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте к тысячелетию города высадят более 1 млн цветов. Озеленители постараются удивить новинками в цветочном оформлении, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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