Кобринский район: Смертельное ДТП с пешеходом в темное время суток

26.02.2019 года в 21:33 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «Форд Мондео », двигаясь по автодороге М1Е30, Кобринский р-н 68 км., по направлению от г.Минска к г.Бресту. При опережение впереди движущегося транспортного средства, перестроился в крайнюю левую полосу допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП, пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное.



Водители, если вы увидели на дороге пешехода, который движется по проезжей части, сидит или лежит на дороге, создавая этим угрозу самому себе и окружающим - позвоните в 102 или по номеру 23-62-62 и сообщите о данном факте. Ваш звонок может предотвратить трагедию и спасти жизнь человека!