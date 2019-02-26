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Кобринский район: Смертельное ДТП с пешеходом в темное время суток
27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
26.02.2019 года в 21:33 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «Форд Мондео », двигаясь по автодороге М1Е30, Кобринский р-н 68 км., по направлению от г.Минска к г.Бресту. При опережение впереди движущегося транспортного средства, перестроился в крайнюю левую полосу допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП, пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное.
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26.02.2019 года в 21:33 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари...
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