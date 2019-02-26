ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобринский район: Смертельное ДТП с пешеходом в темное время суток

27.02.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

26.02.2019 года в 21:33 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63859.php

Кобринский район: Смертельное ДТП с пешеходом в темное время суток

По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «Форд Мондео », двигаясь по автодороге М1Е30, Кобринский р-н 68 км., по направлению от г.Минска к г.Бресту. При опережение впереди движущегося транспортного средства, перестроился в крайнюю левую полосу допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП, пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное.

Водители, если вы увидели на дороге пешехода, который движется по проезжей части, сидит или лежит на дороге, создавая этим угрозу самому себе и окружающим - позвоните в 102 или по номеру 23-62-62 и сообщите о данном факте. Ваш звонок может предотвратить трагедию и спасти жизнь человека!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  26.02.2019 года в 21:33 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК установил нарушения при закупке вакцины "Эупента"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика