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В России должники больше не смогут покинуть страну через Беларусь

27.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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МВД России и Беларуси намерены весной запустить защищенный канал передачи данных о лицах, которым запрещен выезд за рубеж в обеих странах. В результате должники, которым служба судебных приставов РФ ограничила выезд за рубеж, не смогут покинуть страну, используя для этого границу с соседним государством, пишет «Российская газета».

Замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко, выступая на заседании комиссии Парламентского Собрания Союзного государства, отметил, что межправительственные соглашения об ограничении на въезд и на выезд уже подписаны. 

«На прошлом заседании совета министров Союзного государства был подписан протокол об информационном взаимодействии, который предусматривает контроль за «невыездниками», – указал он.

По словам Демиденко, сведения о судебных решениях собираются специальной информационной системой МВД России и по защищенному каналу передаются Минску. При этом коллеги из Беларуси делают то же самое.

Он добавил, что механизмы взаимодействия сторон в данной области уже отработаны. Система должна заработать весной. Через белорусскую границу из России не смогут уехать богатые должники, которые скрываются от приставов. По данным МВД, их в стране около 2,5 млн. Также через Беларусь не удастся увезти детей, которые стали предметом спора между родителями  - гражданами разных государств.



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Теги: Минск
 
 
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Весной Москва и Минск запустят защищенный канал передачи информации о лицах, которым запрещен выезд за рубеж в обеих странах.
 
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