В России должники больше не смогут покинуть страну через Беларусь

МВД России и Беларуси намерены весной запустить защищенный канал передачи данных о лицах, которым запрещен выезд за рубеж в обеих странах. В результате должники, которым служба судебных приставов РФ ограничила выезд за рубеж, не смогут покинуть страну, используя для этого границу с соседним государством, пишет «Российская газета» .

Замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко, выступая на заседании комиссии Парламентского Собрания Союзного государства, отметил, что межправительственные соглашения об ограничении на въезд и на выезд уже подписаны.

«На прошлом заседании совета министров Союзного государства был подписан протокол об информационном взаимодействии, который предусматривает контроль за «невыездниками», – указал он.

По словам Демиденко, сведения о судебных решениях собираются специальной информационной системой МВД России и по защищенному каналу передаются Минску. При этом коллеги из Беларуси делают то же самое.