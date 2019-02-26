|
В России должники больше не смогут покинуть страну через Беларусь
27.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
МВД России и Беларуси намерены весной запустить защищенный канал передачи данных о лицах, которым запрещен выезд за рубеж в обеих странах. В результате должники, которым служба судебных приставов РФ ограничила выезд за рубеж, не смогут покинуть страну, используя для этого границу с соседним государством, пишет
Замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко, выступая на заседании комиссии Парламентского Собрания Союзного государства, отметил, что межправительственные соглашения об ограничении на въезд и на выезд уже подписаны.
«На прошлом заседании совета министров Союзного государства был подписан протокол об информационном взаимодействии, который предусматривает контроль за «невыездниками», – указал он.
По словам Демиденко, сведения о судебных решениях собираются специальной информационной системой МВД России и по защищенному каналу передаются Минску. При этом коллеги из Беларуси делают то же самое.
Он добавил, что механизмы взаимодействия сторон в данной области уже отработаны. Система должна заработать весной. Через белорусскую границу из России не смогут уехать богатые должники, которые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной Москва и Минск запустят защищенный канал передачи информации о лицах, которым запрещен выезд за рубеж в обеих странах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)