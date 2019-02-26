Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Лолита Милявская, Елена Воробей, Леонид А

Если политики стараются не афишировать свою зарубежную недвижимость, то звезды часто действуют наоборот и сами рады рассказать и даже показать журналистам квартиры и дома в разных уголках мира. Кому из них по душе апартаменты в Финляндии, а кто любит погорячее и покупает жилье в Испании или Таиланде, рассказывает АиФ.ru.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Для супружеской пары Ковальчук и Чумакова Испания имеет особенное значение, ведь именно в этой стране после 5 лет знакомства артисты отпраздновали свадьбу. Здесь же в 2013 году Юля и Алексей приобрели апартаменты. Изначально супруги не планировали покупать жилье за границей, но, когда общий знакомый пригласил их к себе на побережье Коста-Брава, они влюбились в эти пейзажи и изменили планы. Правда, перед этим молодым людям пришлось посмотреть огромное количество (если быть более точными, 45) различных вариантов, из которых лишь последний оказался удачным. Роскошные виды из окон, прекрасное расположение — до Барселоны всего час езды на машине — и сделанный со вкусом ремонт подкупили пару. Кстати, именно эти апартаменты стали для Юлии и Алексея первой совместной недвижимостью.

Елена Воробей

Елена Воробей долгое время мечтала приобрести квартиру в столице, а когда желанная «трешка» в элитном доме общей площадью 100 кв. м наконец-то появилась, артистка задумалась о жилье за рубежом. Выбор певицы тоже пал на Испанию. Примечательно, что в 2018 году вокруг заграничной недвижимости артистки разгорелся громкий скандал. Своим подписчикам в Instagram Воробей сообщила, что пострадала от нечистой на руку риелтора, которая когда-то и помогла ей приобрести квартиру. По словам Елены, женщина предложила звезде побыть «на хозяйстве», — мало ли что случится, пока ее не будет — та согласилась и отдала ключи. В итоге новая «домоправительница» начала сдавать жилье артистки, пока та отсутствовала. Обман вскрылся просто: сначала Воробей обнаружила огромные счета за услуги ЖКХ, а потом — и следы «преступления» в виде грязной посуды, сломанной сантехники и пропавших вещей. Раскрыв аферу, Елена тут же сменила замки и разорвала свои деловые отношения с риелтором, которая при этом отрицала все обвинения в свой адрес.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 31 Окт 2018 в 1:16 PDT

Лидия Федосеева-Шукшина

В отличие от недвижимости коллег заграничное имущество Лидии Николаевны находится не в жарких краях, а в Финляндии. Десять лет тому назад двухкомнатную квартиру артистке на ее день рождения подарила давняя поклонница (правильнее будет даже сказать — названная дочь) Вера Рейникайнен. Когда-то эта женщина потеряла мать, а познакомившись с Федосеевой-Шукшиной, нашла в ней близкого человека. Чтобы Лидия Николаевна чаще приезжала к ней в гости в Финляндию, Вера купила актрисе апартаменты и помогла их обставить. Однако дорогой презент вдова Шукшина переписала на свою внучку, а когда девушка втайне от бабушки продала ее квартиру в Петербурге, начала переживать, что и жилье в Финляндии постигнет та же участь. По этой причине в конце 2018 года актриса рассказала СМИ, что снова хочет стать полноправной владелицей апартаментов, ведь все 10 лет именно она оплачивала приходящие счета, а внучка не помогала и не помогает ей решать финансовые вопросы.

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Лолита Милявская

Звездная «дача» Лолиты Милявской находится в Болгарии. Несколько лет назад певица купила в этой стране участок земли и построила на нем дом своей мечты, который сама называет «Ноев ковчег». Многоэтажный особняк певицы, конечно, выделяется на фоне местных домов, многим из которых уже по сто лет, однако является далеко не самым роскошным в этой деревушке, ведь кроме Милявской там проживают некоторые ее соотечественники. Обустройство дома Лолита взяла на себя, а вот приусадебную территорию облагородил ее супруг Дмитрий, который занимался ландшафтным дизайном. Увы, из-за своей занятости певица приезжает в Болгарию максимум на 2-3 дня, больше у нее пока не получается, однако Лолита уверяет, что даже за это время успевает прекрасно отдохнуть и набраться сил.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 1 Июл 2018 в 7:24 PDT

Анна Цуканова-Котт

Недавно актриса и звезда «Ералаша» обрадовала подписчиков в своем Instagram такой новостью: «Мы купили квартиру на Пхукете! Это не шутка! Нам тут так нравится, что решили приобрести недвижимость!» Правда, пока апартаменты, в которых Анна планирует периодически жить со всей своей большой семьей, еще не достроили. Заселения придется ждать до сентября. По словам актрисы, новая квартира находится всего в 700 метрах от моря и это не единственный бонус, который ожидает ее в будущем. «В доме консьерж и бассейн, парковка, ресторан и даже трансфер до моря в любой момент по требованию!» — поделилась с подписчиками Цуканова-Котт.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

У семейной пары уже много лет есть квартира в Майами. В этот город супруги влюбились больше десяти лет тому назад, когда приехали в Штаты на запись совместной пластинки Агутина с гитаристом Элом Ди Меолой. Однако решающим моментом в вопросе приобретения жилья за рубежом стали отнюдь не личные симпатии пары к Майами, а необходимость перевезти туда отца Анжелики.

Из-за сахарного диабета Юрий Варум потерял часть ноги. Пытаясь спасти вторую ногу, он обратился за медицинской помощью к американским врачам. Те сказали, что у него есть шансы поправить здоровье, однако на восстановление и наблюдение потребуется как минимум год. По этой причине композитор остался в Америке вместе с супругой и внучкой, ведь постоянно гастролирующим родителям маленькой Лизы было больше не с кем оставить дочь. Естественно, пришлось покупать жилье с расчетом на то, что занятые мама и папа будут приезжать к дочери и родным хотя бы во время отпуска.