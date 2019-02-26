ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг лизинговой компании из Беларуси

27.02.2019 11:50 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг лизинговой компании из Беларуси
Фото из открытых источников

Международное рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг лизинговой компании из Беларуси. Уровень надежности ИООО «Микро Лизинг» по итогам комплексной оценки со стороны экспертов зафиксирован на уровне «В-», что находится в одной категории не только с результатами крупнейших банков Беларуси, но и со страновым рейтингом в целом.

Кредитные рейтинги являются общепризнанным эталоном для измерения надежности компании. Экспертная оценка со стороны международного рейтингового агентства — показатель прозрачности организации не только для белорусских бизнес-партнеров, но и для иностранных инвесторов.

«Уже не первый год наша компания работает с европейскими инвесторами. Это возможно не в последнюю очередь благодаря тому, что компания соответствует международным стандартам качества, прозрачности и надежности. Последние 5 лет «Микро Лизинг» проходит проверку у международной аудиторской компании KPMG, что делают далеко не все игроки на нашем рынке. Как результат, в 2019 году нам был присвоен рейтинг надежности от международного агентства Fitch. Если говорить об уровне оценки со стороны экспертов, то сегодня она находится в максимально достижимом диапазоне для компании из Беларуси. За 2018-й нам удалось существенно нарастить лизинговый портфель и при этом сохранить его качество. Это достаточно непростая задача, с которой мы справились благодаря профессионализму и слаженным действиям нашей локальной команды и опыту, накопленному холдингом в целом. В 2019 мы ожидаем сопоставимый рост», — прокомментировал ситуацию директор ИООО «Микро Лизинг» Алексей ЕРМОЛЕНКО.

Fitch Ratings установило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) для компании «Микро Лизинг» на уровне «B-» и краткосрочный РДЭ на уровне «B», прогноз «стабильный». Для сравнения, на финансовом рынке Беларуси долгосрочный рейтинг на уровне «В» от Fitch последние несколько лет имеют только крупнейшие банки страны, которые входят в число системообразующих. Также стоит отметить, что рейтинг на уровне «В» является сегодня максимально достижимым для компании из Беларуси, поскольку страновой рейтинг нашего государства также находится на уровне «В» со стабильным прогнозом.

В целом, риск дефолта на уровне от «В-» до «ВВВ+» характеризуется как умеренный. Долговые бумаги (облигации) компаний с рейтингом в таком диапазоне могут рассматриваться в качестве инструмента диверсификации рисков с целью получения большего дохода.

В отчете международного рейтингового отчета упоминается, что компания имеет растущий кредитный портфель и низкий уровень проблемной задолженности (1% по усредненному лизинговому портфелю). Также Fitch подчеркивает, что на оценку ИООО «Микро Лизинг» существенное влияние оказывают экономические условия, сложившиеся в Беларуси, а также высокая волатильность на валютном рынке.

Для справки:

Компания «Микро Лизинг» основана в конце 2009 года итальянским финансистом Винченцо Трани как часть Mikro Kapital Group холдинга, объединяющего 23 компании, расположенные в Италии, Швейцарии, Люксембурге, России, Беларуси, Молдове, Румынии, Армении, Чехии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Индонезии, Гонконге. Специализацией холдинга является микрофинансирование малого и среднего бизнеса в странах Восточной Европы. Компания является членом ассоциации лизингодателей Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Fitch присвоило белорусской компании «Микро Лизинг» кредитный рейтинг на уровне странового.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как не оказаться в кювете с первой оттепелью. Драйвхаки для «чайников» и экстремалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика