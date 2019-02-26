Международное рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг лизинговой компании из Беларуси. Уровень надежности ИООО «Микро Лизинг» по итогам комплексной оценки со стороны экспертов зафиксирован на уровне «В-», что находится в одной категории не только с результатами крупнейших банков Беларуси, но и со страновым рейтингом в целом.

Кредитные рейтинги являются общепризнанным эталоном для измерения надежности компании. Экспертная оценка со стороны международного рейтингового агентства — показатель прозрачности организации не только для белорусских бизнес-партнеров, но и для иностранных инвесторов.

«Уже не первый год наша компания работает с европейскими инвесторами. Это возможно не в последнюю очередь благодаря тому, что компания соответствует международным стандартам качества, прозрачности и надежности. Последние 5 лет «Микро Лизинг» проходит проверку у международной аудиторской компании KPMG, что делают далеко не все игроки на нашем рынке. Как результат, в 2019 году нам был присвоен рейтинг надежности от международного агентства Fitch. Если говорить об уровне оценки со стороны экспертов, то сегодня она находится в максимально достижимом диапазоне для компании из Беларуси. За 2018-й нам удалось существенно нарастить лизинговый портфель и при этом сохранить его качество. Это достаточно непростая задача, с которой мы справились благодаря профессионализму и слаженным действиям нашей локальной команды и опыту, накопленному холдингом в целом. В 2019 мы ожидаем сопоставимый рост», — прокомментировал ситуацию директор ИООО «Микро Лизинг» Алексей ЕРМОЛЕНКО.

Fitch Ratings установило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) для компании «Микро Лизинг» на уровне «B-» и краткосрочный РДЭ на уровне «B», прогноз «стабильный». Для сравнения, на финансовом рынке Беларуси долгосрочный рейтинг на уровне «В» от Fitch последние несколько лет имеют только крупнейшие банки страны, которые входят в число системообразующих. Также стоит отметить, что рейтинг на уровне «В» является сегодня максимально достижимым для компании из Беларуси, поскольку страновой рейтинг нашего государства также находится на уровне «В» со стабильным прогнозом.

В целом, риск дефолта на уровне от «В-» до «ВВВ+» характеризуется как умеренный. Долговые бумаги (облигации) компаний с рейтингом в таком диапазоне могут рассматриваться в качестве инструмента диверсификации рисков с целью получения большего дохода.

В отчете международного рейтингового отчета упоминается, что компания имеет растущий кредитный портфель и низкий уровень проблемной задолженности (1% по усредненному лизинговому портфелю). Также Fitch подчеркивает, что на оценку ИООО «Микро Лизинг» существенное влияние оказывают экономические условия, сложившиеся в Беларуси, а также высокая волатильность на валютном рынке.

Для справки:

Компания «Микро Лизинг» основана в конце 2009 года итальянским финансистом Винченцо Трани как часть Mikro Kapital Group — холдинга, объединяющего 23 компании, расположенные в Италии, Швейцарии, Люксембурге, России, Беларуси, Молдове, Румынии, Армении, Чехии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Индонезии, Гонконге. Специализацией холдинга является микрофинансирование малого и среднего бизнеса в странах Восточной Европы. Компания является членом ассоциации лизингодателей Беларуси.