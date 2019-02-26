В Беларуси выросла фактическая безработица: трудовые книжки не могут пристроить больше 245 тысяч человек

В Беларуси выросло число фактически нетрудоустроенных. В четвертом квартале прошлого года число безработных по классификации Международной организации труда увеличилось до 245,9 тысячи человек. Для сравнения: в июле-сентябре фактически безработных было 240,5 тысячи, а в апреле-июне — 239,1 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии МОТ при обследовании домашних хозяйств.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обследовании домохозяйств по занятости Белстат использует принятое во всем мире определение Международной организации труда. То есть безработным считается тот, кто считает себя безработным, при этом активно ищет работу и готов приступить к работе в кратчайшие сроки. В Беларуси численность фактически безработных выше численности официально зарегистрированных нетрудоустроенных.

Уровень фактической безработицы в октябре-декабре прошлого года составил 4,8% от численности рабочей силы, а в июле-сентябре — 4,7%. В целом за весь прошлый год этот показатель также составил 4,8% (244,9 тысячи человек), а за 2017-й — 5,6% (293,4 тысячи).

При этом официальная зарегистрированная безработица заметно ниже фактической. На начало этого года в стране было 12,5 тысячи зарегистрированных нетрудоустроенных. Это почти в 20 раз меньше, чем число фактически безработных.

Кто чаще всего оказывается в числе безработных?

По статистике, большинство безработных искали работу самостоятельно через объявления в Сети и газетах, а также через друзей, родственников и знакомых. В службу занятости за помощью в поиске работы обращались 14,5% безработных.

Среди безработных женщины составили 36,8%. Средний возраст безработных — 38,3 года.

По данным выборочного обследования домохозяйств, больше всего безработных приходится на возрастные группы 20−24 лет, 25−29 лет и 30−34 лет — 16,1%, 12,6% и 12,5% соответственно.

Больше всего среди безработных тех, кто получил профессионально-технические образование (33,1% от общего числа нетрудоустроенных). Для сравнения: тех, кто получил высшее образование, среди безработных 18,5%.

В 2018 году в экономике страны было занято 4 миллиона 335,5 тысячи человек в среднем за месяц, а годом ранее — на 18,1 тысячи больше.