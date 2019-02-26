Как не оказаться в кювете с первой оттепелью. Драйвхаки для «чайников» и экстремалов

Вы знаете, как пожарить яичницу на номерном знаке, вытащить застрявший автомобиль при помощи веревки и двух жердей и не потерять управление на дороге, когда морозы сменяются оттепелью? Читайте наши драйвхаки для водителей.





Winter Driving School — ежегодное мероприятие, которое проводит компания Renault в Карелии на территории Ладожского озера. Журналисты под чутким присмотром опытных инструкторов оттачивают приемы поведения в экстремальных ситуациях на коварных покрытиях — лед, укатанный снег. Команда готовит ледяную площадку, трек для скоростного вождения. С каждым годом программа усложняется, добавляются новые элементы. В качестве тренировочных автомобилей используются полноприводные модели — Duster, Kaptur и Koleos.

Как и прежде, тест-драйв в Карелии разделился на два этапа — ледяной и внедорожный. С ледяным все более-менее понятно, хотя и тут не обошлось без сюрпризов, абсолютных неожиданностей и даже опасности (хотя и гипотетической) нырнуть с машиной под лед. В этом сезоне в Renault Driving School мы не только научились ездить по мокрому льду и снежной каше, но и получили бесценные навыки выживания в условиях дикой природы, используя автомобиль и то, что в нем есть.





День 1. Тяжело на озере — легко на дороге. Ездим по льду и снежной каше

В этот раз мы терзали инструкторов вопросами о том, как правильно управлять автомобилем в переходный период между зимой и весной, когда оттепель может неожиданно смениться ночными заморозками. Отработка упражнений на скользком покрытии, как всегда, прошла на одной из шхер Ладожского озера. И еще на боевом раллийном спецучастке, со стенограммой и шлемами.





Первый сюрприз — в воздухе +2. Десятисантиметровый слой воды на льду. Ладога «порадовала» оттепелью. В некоторых местах подтопления достигали высоты колеса Duster. Нас заверили, что лед «встал», достиг толщины в среднем 40 см и готов к большим нагрузкам.





Страшно? Немного. Новая машина, как заметил шеф-инструктор на брифинге, тонет довольно долго, примерно 12 минут. Если вдруг что — двери не открывать, выпрыгивать через окно. Пошутил? Наверное.

Выезжаем на лед. Радиостанции наготове, расстановка машин на льду — в шахматном порядке. Спасатели не дремлют и наблюдают за мероприятием из окон бани.





Драйвхак 1. Знай, где остановишься

Первое, что нужно знать на скользкой дороге, — точку остановки. Тормозной путь до впереди идущего автомобиля, дерева или кювета может существенно отличаться в зависимости от множества факторов. Поэтому на незнакомом покрытии главное правило — выбор минимальной скорости. Нарастить темп всегда успеете. На это были направлены первые несколько упражнений на мокрой ледяной площадке.





Драйвхак 2. Медленно войдешь — быстро выйдешь

Чтобы ехать быстро, надо уметь ехать медленно. Парадокс? Заповедь. Правильно выбрав скорость перед входом в поворот, мы обеспечим себе экономию времени на выходе. Потому что если скорость входа слишком высока — большой шанс в этот самый поворот не попасть. Снос передней оси наружу поворота, руль выкручен до упора, и ничего не происходит. Бруствер все ближе, глаза все больше. А всего-то нужно немного распрямить рулевое колесо, и автомобиль, как ни странно, начинает поворачивать, куда мы хотим. Но даже при правильных действиях на высокой скорости машину начинает бросать то в правый, то в левый занос. А третий хлыст можно и не отловить.





Драйвхак 3. Опасайтесь переменчивой погоды

Чем опасен для водителя весенний период? Снег уже практически повсеместно растаял, особенно на открытых участках. Но в лесу, например, нужно ехать несколько спокойнее: в тени солнце не так прогревает дорогу, где-то остается лед, снежные участки. То же и с асфальтом: он в таких местах намного холоднее, соответственно, если водитель уже перешел на летнюю резину — работать она не будет. В этом кроется опасность. Если мы въезжаем в темный или закрытый поворот и не видим, что там — остался ли снег, есть ли наледь, — лучше сбросить скорость до той, которую бы выбрали при езде по голому льду. А уже выехать из поворота можно и быстро.





Весна обычно сопровождается дождями. Зачастую люди думают, что в сильный дождь дорога опасна. Это так, но основная опасность нас поджидает, когда первые капли падают на асфальт, и не все это учитывают. Когда дождь едва начинается, все масляные вещества, которые есть на дороге, поднимаются, образуя скользкую пленку. Потом эта пленка размывается, и покрытие становится более предсказуемым.





Работа рук в такие моменты должна быть довольно сдержанной. Никаких судорожных поворотов руля влево-вправо на опасном участке. Ровный руль, ровный газ. То же касается аквапланирования. Заехали в лужу — стараемся ровно держать автомобиль с ровной тягой. По тормозу резко не бьем.





Драйвхак 4. Знай и люби тип привода своего автомобиля

Действия водителя на передне- и заднеприводном автомобилях будут, конечно, отличаться. В заднеприводном авто задняя ось отвечает за разгон, передняя — за поворот. Это наиболее понятная для любого пилота расстановка. Развился занос — отпустил газ, машина стабилизировалась.





На переднем же приводе на ледяной трассе работой газом можно как спровоцировать скольжение, так и стабилизировать автомобиль. Зачастую нужно именно добавить тяги. Это не всегда получается, потому что страшно. Да и нелогично. Вы и так скользите, у вас впереди дерево, а нужно еще добавить газа. Как так? На переднем приводе это действительно делать нужно.





То же касается полного привода, который в свою очередь может иметь передне- или заднеприводный характер либо равнозначное распределение момента по осям. Если он близится к симметричному полному приводу, здесь нужны средние действия: газ не бросаем, держим ровную тягу с возможным добавлением газа. Полноприводный Renault Kaptur, например, имеет больше переднеприводные повадки, соответственно на нем можно смелее обращаться с педалью газа. А вот более тяжелый Koleos демонстрирует большую склонность к заносу.





Главное правило движения в любых погодных условиях, будь то сухой асфальт или снежная каша: все действия с автомобилем должны производиться заблаговременно. Тормозить до поворота и только на прямых колесах, газ добавлять на выходе под распрямление руля. А оптимальную скорость необходимо выбирать до начала маневра.

День 2. Выжить, желательно вместе с машиной

Инструктор по выживанию, участник экспедиций по Южной Мексике, Норвегии, Русскому Северу и Алтаю Максим Секаров открыл несколько секретов, призванных помочь продержаться наедине с природой какое-то время без интернета и запасов воды и еды.





Что же должно быть в багажнике и голове, если вы собрались в дремучие болота за брусникой, в глубокие озера за карасем и просто на Северный полюс на Renault или Запорожце? Вы без навигатора и связи. Машина сломалась или закончился бензин. На сотню километров от вас никого. Ситуация неприятная, но не безвыходная.

Оказывается, спасительное снаряжение уместится даже в «Оку». Да-да, и еще место останется. Можно продержаться без помощи несколько дней, если есть три основных составляющих: огонь, вода и укрытие. Чтобы иметь все это, понадобятся знания и небольшой набор для выживания.

Конечно, веревка. Любой канат, бечева и однозначно трос или динамическая стропа. Без нее лучше вообще никуда не ездить.

Нож или другой металлический предмет, который можно заточить. Топор и пила тоже не будут лишними. Мы использовали супер-лопату, которой позавидовал бы даже Рэмбо. С одной стороны она заострена как топор, с другой — как пила. В рукоятке спрятаны огниво, нож-пилка и отвертка. Но и без такого чудо-девайса возможно остаться в живых, следуя некоторым советам инструктора.

Сигнальная ракета — подать сигнал бедствия или животных отпугнуть. Хотя с этим пунктом сложнее — не каждый будет возить в машине столь специфическую вещь.

Трут (материал для розжига). В идеале — вата, запаянная в пластик. Если придется поплавать — такой трут всегда останется сухим. А также любые легковоспламеняющиеся материалы, какие найдутся в машине. Если так случилось, что вся бумага промокла, вата в аптечке закончилась или тоже намокла — всегда спасет береста. В наших широтах березку найти несложно.

Компас.





Оставшись без помощи и связи зимой, первым делом нам нужно согреться, успокоиться и начать соображать.

Драйвхак 1. Добываем огонь



Чиркая ножом по огниву, выбиваем искру, температура которой 2000 градусов

Если есть огниво, то все просто. Складываем трут на сухую поверхность (дерево или лопату), упираем в трут огниво и резко чиркаем по нему обухом ножа или другим острым куском металла. После нескольких попыток получаем тлеющую массу, из которой раздуваем уже полноценный огонь. Кстати, самый эффективный способ укладки дров для длительного горения — своеобразная «пирамида»: два бревна кладем рядом и сверху на них — третье. При этом площадь горения больше, за таким костром не надо следить, и он может прогореть всю ночь.





Но что же делать, если нет ни лопаты, ни огнива, но есть хоть какое-то горючее вещество. На помощь придет наш «железный товарищ» по несчастью. Даже если аккумулятор в машине «сдох», можно использовать его остаточный заряд и клещи для «прикуривания». Первое — сбрасываем клеммы! Далее крепим плюс к плюсу, минус к минусу. При соприкосновении оставшиеся концы клещей дают искру, которая легко воспламенит вату или другой трут.



Движения нужны очень быстрые, тогда результат не заставит ждать

В конце концов, можно попотеть и добыть огонь при помощи древнего изобретения — лучковой дрели. Для получения тления понадобится около 30 минут, еще и согреетесь в процессе.

Драйвхак 2. Строим укрытие

Итак, мы согрелись, теперь нужно обеспечить себя укрытием, чтобы пережить ночь. Зимой в мороз машина моментально настывает, поэтому, если топлива нет и двигатель не завести — ночевать в салоне не вариант.





Из снега можно построить шалаш-иглу, используя сиденья авто, рюкзаки и т.п. Складываем сиденья и остальные крупные предметы в кучу и засыпаем снегом, трамбуем. Подсыпаем снег, еще трамбуем, пока не образуется гора с толстыми стенами. После этого можно откопать отверстие-вход и вытаскивать вещи. Таким образом укрытие можно расширять, вынимая снег изнутри и досыпая сверху, пока не поместится нужное количество человек. Внутри укрытие можно выстелить лапником.

Драйвхак 3. Добываем воду

У нас есть кров и тепло, но чтобы выжить, необходима вода. Как нам поможет в этом автомобиль? Да никак, превращать бензин в воду в Renault Driving School пока что не учат. Поэтому справляемся собственными знаниями и добываем воду на природе.

Главное правило: если есть возможность кипятить воду — кипятим. Сделать это можно даже в пластиковой бутылке. Да, она не расплавится! Это не очень полезно, на даче так делать не нужно, но когда речь идет о выживании — самое то.



Самодельный фильтр из разрезанной бутылки, сфагнума и угля

Еще вариант — сделать фильтр. Обрезаем бутылку или сворачиваем бересту воронкой, закладываем мох, желательно сфагнум (он антисептик), и добавляем мелкие угли из костра. Болотная или талая вода станет пригоднее для употребления. Вместо угля можно насыпать песок.

Драйвхак 4. Готовим еду

Если повезет и удастся обнаружить птичьи яйца, съедобные грибы — у вас получится легкий континентальный завтрак, который можно приготовить прямо на номерном знаке. Он отлично заменяет сковородку.





Драйвхак 5. Тащим машину из «плена»

Как вытащить застрявшую машину при помощи мускульной силы одного человека? За неимением лебедки используем рычаг. Вырубите две длинные жерди и свяжите их концы накрест веревкой или тросом. Один конец троса привяжите к крепкому дереву, другой — к автомобилю. Затем поочередно поворачивайте жерди так, чтобы веревка наматывалась на них. Так можно сдернуть машину со сложного участка и быть готовым к отбытию в цивилизацию.





За кадром



Заезды на ледяной кольцевой трассе проходят на так называемом «тренировочном шипе». Вылет шипа — 1,5 мм



Для ночных заездов по «боевому» спецучастку Duster оснащают дополнительным светом, как в ралли-карах



С помощью троса можно не только вытянуть машину, но и убрать препятствие с дороги



Renault Kaptur комфортен, но на трассе ледяной управляемости он менее предсказуем



Duster честный и прямолинейный, с понятными и предсказуемыми реакциями. К тому же еще и внедорожник неплохой



Koleos — это не про спорт и экстремальное вождение. Тем не менее, при отключенной системе стабилизации вполне позволяет отточить кое-какие навыки