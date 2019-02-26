Большая концертная программа стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества

Большая концертная программа с таким названием стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества. Работники Жодишковского Дома культуры и творческие коллективы подготовили ее и провели 24 февраля в рамках районного смотра-конкурса по всем видам и жанрам любительского художественного творчества «Распахнем акенца творчасці».





В качестве жюри конкурса и почетных гостей мероприятия на празднике присутствовали начальник отдела культуры райисполкома Татьяна Ражева, директор ГУК «Сморгонский районный центр культуры» Галина Кротенок и заведующий отделом методической работы Тамара Семенченко.

Концертная программа была также посвящена 75-летию освобождения Гродненской области от фашистских захватчиков, поэтому лейтмотивом мероприятия стали любовь к Родине и память о Великой Отечественной войне. Песни о красоте белорусской земли и о подвиге народа в суровые военные годы в исполнении Елены Давыденковой, Екатерины Воронище и Максима Пашука не оставили равнодушными никого из присутствующих в зале. Тронули сердца зрителей и авторские произведения – песня Андрея Гиль «Я белорус» и стихотворение Татьяны Домашевич «Баллада о подвиге матери».

Восторг у публики вызвали выступления самых юных участников концерта. Ангелина Дудинская, Елена Ковяко, Ксения Мизуло и воспитанники детского сада под руководством Екатерины Дудинской подарили гостям положительные эмоции и просто сорвали шквал аплодисментов.

О любви жодишковцев к белорусской народной песне можно говорить много, но главным ее свидетельством является то, с какой радостью и теплотой принимают они выступления своих любимых коллективов - образцового фольклорного коллектива «Нальшчаначка» и народного коллектива народной песни и танца «Вечарынка». Зрители не только аплодировали артистам, но и дружно подпевали им. А от проникновенного исполнения Лидией Дубовицкой белорусской народной песни «Ой, у лузе пры лужочку» у многих, сидящих в зале, на глазах выступили слезы.

Особым украшением праздника стала выставка творческих работ участницы любительского объединения «Вдохновение» Валентины Копач, которая в полной мере оправдала свое название «Вышитая красота».





«Вышитая красота» Валентины КОПАЧ.

По окончании концерта Татьяна Ражева поздравила жителей агрогородка с Днем защитников Отечества, поделилась своими впечатлениями от концертной программы и отметила, что жодишковцам очень повезло, ведь здесь так много талантливых артистов, увлеченных творческих людей, способных дарить односельчанам такие незабываемые праздники.





Татьяна ДОМАШЕВИЧ, художественный руководитель ОКиД «Жодишковский Дом культуры».

Фото автора.