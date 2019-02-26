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Большая концертная программа стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества

27.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Большая концертная программа с таким названием стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества. Работники Жодишковского Дома культуры и творческие коллективы подготовили ее и провели 24 февраля в рамках районного смотра-конкурса по всем видам и жанрам любительского художественного творчества «Распахнем акенца творчасці».

Большая концертная программа стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества

В качестве жюри конкурса и почетных гостей мероприятия на празднике присутствовали начальник отдела культуры райисполкома Татьяна Ражева, директор ГУК «Сморгонский районный центр культуры» Галина Кротенок и заведующий отделом методической работы  Тамара Семенченко.

Концертная программа была также посвящена 75-летию освобождения Гродненской области от фашистских захватчиков, поэтому лейтмотивом мероприятия стали любовь к Родине и память о Великой Отечественной войне. Песни о красоте белорусской земли и о подвиге народа в суровые военные годы в исполнении Елены Давыденковой, Екатерины Воронище и Максима Пашука не оставили равнодушными никого из присутствующих в зале. Тронули сердца зрителей и авторские произведения – песня Андрея Гиль «Я белорус» и стихотворение Татьяны Домашевич «Баллада о подвиге матери».

Восторг у публики вызвали выступления самых юных участников концерта. Ангелина Дудинская, Елена Ковяко, Ксения Мизуло и воспитанники детского сада под руководством Екатерины Дудинской подарили гостям положительные эмоции и просто сорвали шквал аплодисментов.

О любви жодишковцев к белорусской народной песне можно говорить много, но главным ее свидетельством является то, с какой радостью и теплотой принимают они выступления своих любимых коллективов - образцового фольклорного коллектива «Нальшчаначка» и народного коллектива народной песни и танца «Вечарынка». Зрители не только аплодировали артистам, но и дружно подпевали им. А от проникновенного исполнения Лидией Дубовицкой белорусской народной песни «Ой, у лузе пры лужочку» у многих, сидящих в зале, на глазах выступили слезы.

Особым украшением праздника стала выставка творческих работ участницы любительского объединения «Вдохновение» Валентины Копач, которая в полной мере оправдала свое название «Вышитая красота».

Большая концертная программа стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества

«Вышитая красота» Валентины КОПАЧ.

По окончании концерта Татьяна Ражева поздравила жителей агрогородка с Днем защитников Отечества, поделилась своими впечатлениями от концертной программы и отметила, что жодишковцам очень повезло, ведь здесь так много талантливых артистов, увлеченных творческих людей, способных дарить односельчанам такие незабываемые праздники.

Большая концертная программа стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества

Татьяна ДОМАШЕВИЧ, художественный руководитель ОКиД «Жодишковский Дом культуры».

Фото автора. 

 
 
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Большая концертная программа с таким названием стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества. Работники Жодишковского Дома культуры и...
 
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