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Большая концертная программа стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества
27.02.2019 — Разное | Светлы шлях
Большая концертная программа с таким названием стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества. Работники Жодишковского Дома культуры и творческие коллективы подготовили ее и провели 24 февраля в рамках районного смотра-конкурса по всем видам и жанрам любительского художественного творчества «Распахнем акенца творчасці».
В качестве жюри конкурса и почетных гостей мероприятия на празднике присутствовали начальник отдела культуры райисполкома Татьяна Ражева, директор ГУК «Сморгонский районный центр культуры» Галина Кротенок и заведующий отделом методической работы Тамара Семенченко.
Концертная программа была также посвящена 75-летию освобождения Гродненской области от фашистских захватчиков, поэтому лейтмотивом мероприятия стали любовь к Родине и память о Великой Отечественной войне. Песни о красоте белорусской земли и о подвиге народа в суровые военные годы в исполнении Елены Давыденковой, Екатерины Воронище и Максима Пашука не оставили равнодушными никого из присутствующих в зале. Тронули сердца зрителей и авторские произведения – песня Андрея Гиль «Я белорус» и стихотворение Татьяны Домашевич «Баллада о подвиге матери».
Восторг у публики вызвали выступления самых юных участников концерта. Ангелина Дудинская, Елена Ковяко, Ксения Мизуло и воспитанники детского сада под руководством Екатерины Дудинской подарили гостям положительные эмоции и просто сорвали шквал аплодисментов.
О любви жодишковцев к белорусской народной песне можно говорить много, но главным ее свидетельством является то, с какой радостью и теплотой принимают они выступления своих любимых коллективов - образцового фольклорного коллектива «Нальшчаначка» и народного коллектива народной песни и танца «Вечарынка». Зрители не только аплодировали артистам, но и дружно подпевали им. А от проникновенного исполнения Лидией Дубовицкой белорусской народной песни «Ой, у лузе пры лужочку» у многих, сидящих в зале, на глазах выступили слезы.
Особым украшением праздника стала выставка творческих работ участницы любительского объединения «Вдохновение» Валентины Копач, которая в полной мере оправдала свое название «Вышитая красота».
«Вышитая красота» Валентины КОПАЧ.
По окончании концерта Татьяна Ражева поздравила жителей агрогородка с Днем защитников Отечества, поделилась своими впечатлениями от концертной программы и отметила, что жодишковцам очень повезло, ведь здесь так много талантливых артистов, увлеченных творческих людей, способных дарить односельчанам такие незабываемые праздники.
Татьяна ДОМАШЕВИЧ, художественный руководитель ОКиД «Жодишковский Дом культуры».
Фото автора.
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Большая концертная программа с таким названием стала подарком жителям агрогородка Жодишки ко Дню защитников Отечества. Работники Жодишковского Дома культуры и...
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