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Кто в авангарде пророссийской пропаганды в Беларуси?
Фото: censor.net.ua
22 февраля Белорусская ассоциация журналистов презентовала мониторинг пророссийской пропаганды в медиа Беларуси.
Как отметил председатель БАЖ Андрей Бастунец, у группы исследователей «не было задачи удивить кого-то, цель мониторинга — оценить и подсчитать, насколько пророссийская пропаганда присутствует в белорусском информационном пространстве, так как точных исследований на этот счет не так уж и много». Мониторинг подтверждает: пропаганда идей «русского мира» происходит через «свои, белорусские, телеканалы, которые финансируются из госбюджета да еще и входят в обязательный телевизионный пакет».
Медиаэксперт Максим Жбанков называет три уровня создания российскоцентричного информационного поля. «Первый — это политические заявления и официальная хроника, второе — это глобальный контекст, где мы наблюдаем общую русскоцентричную картину мира, где главные вещи происходят в России, Россия работает как генератор гармонии и порядка, а на другом полюсе — хаотичная Европа, неспособная контролировать ситуацию у себя же дома. Третий уровень видится самым интересным — это уровень неочевидного влияния, влияния через, например, российские сериалы или развлекательные программы. Это ресурс, через который формируется все та же российскоцентричная картина мира, но уже не на уровне массового сознания, а массового подсознания. Развлекательная зависимость», - сказал Максим Жбанков.
Цели и методология мониторинга пророссийской пропаганды в медиа Беларуси
Основная цель мониторинга — определить присутствие российской тематики, а также наличие пророссийской пропаганды в СМИ, работающих в Беларуси. Результаты мониторинга должны были подтвердить или опровергнуть тезис о представлении белорусской аудитории медийной картины реальности, сформированной под весомым воздействием идей «русского мира».
Мониторинг осуществлялся с применением количественного и качественного методов исследования.
Период мониторинга — с 16.11 по 16.12 включительно (с 16.11. по 25.11. — тестовый период).
Проведение мониторинга проходило на фоне конфликта в Керческом проливе; спора между Беларусью и Россией в связи с «налоговым маневром» РФ, протестных акций «желтых жилетов» во Франции. В период мониторинга состоялись визит российских журналистов в Беларусь и заседание глав государств ЕАЭС.
Во время мониторинга определялись:
а) Доля телевизионной продукции, произведенной в России или с ее участием, в вещании телеканалов, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм, утвержденный правительством Республики Беларусь (пост. от 13 мая 2015 г. № 407 «Об утверждении перечня телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм, и определении последовательности (очередности) их распространения»), кроме спортивного телеканала «Беларусь 5»: «Беларусь 1», «Общенациональное телевидение» (ОНТ), «Столичное телевидение» (СТВ), «Мир», «Россия-Беларусь» («РТР-Беларусь»), «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3».
Для этого подсчитывалось общее количество передач в прайм-тайм (с 19 до 24 часов) в каждом из указанных телеканалов и количество из них передач российского производства. Учитывались все передачи (новости, фильмы, ток-шоу, спорт, концерты), включая те, которые начались или заканчивались за пределами прайм-тайма, но часть которых попадала на него. Отдельно высчитывалось количество передач информационно-публицистического жанра (включая политические ток-шоу) и количество из них передач российского производства.
б) Присутствие российской тематики в значимых СМИ, финансируемых из госбюджета Беларуси:
- газета «СБ. Беларусь сегодня» (учредитель — Администрация Президента Республики Беларусь),
- вечерние новостные передачи канала «Беларусь 1», (входит в Белтелерадиокомпанию и позиционируется как «главный телеканал страны)»: пн.-сб.«Панорама» (21.00), вскр. -- «Главный эфир» (21.00),
а также на интернет-ресурсе «Sputnik Беларусь» (отделение в Беларуси информационного агентства и радио Sputnik, принадлежащего российскому государственному информационному агентству «Россия сегодня» и направленного на зарубежную аудиторию) --лента новостей, включая радио- и видеосюжеты.
Фиксировались все материалы, в которых фигурировали российские акторы либо присутствовали информационные поводы, связанные с Россией, независимо от того, касались ли они белорусско-русских отношений (включая связанные со спортом, культурой, происшествиями и т.д.).
в) Месседжи российской пропаганды в СМИ, указанных в п. 3.2, их носители, частота повторения месседжа в материале, отношение к ним СМИ.
Результаты мониторинга
Доля телевизионной продукции, произведенной в России или с ее участием, в вещании телеканалов, входящих в утвержденный правительством Беларуси обязательный общедоступный пакет телепрограмм:
Процент передач российского производства на телеканалах, включенных в обязательный общедоступный пакет, в прайм-тайм
Таким образом, около 49% передач, показанных в прайм-тайм телеканалами, включенными в обязательный общедоступный пакет, — российского производства. Четыре телеканала, включая белорусские РТР-Беларусь, НТВ-Беларусь и ОНТ, демонстрировали в прайм-айм более 60% продукции российского производства.
При этом суммарное время присутствия российской телепродукции в эфире значительно больше (в результате демонстрации фильмов и сериалов). Так, на телеканале “Беларусь-1” из 105 часов прайм-тайма российские сериалы занимали 71 час — 67,61% эфирного времени.
Общее количество общественно-политических передач и ток-шоу в прайм-тайм за время мониторинга составило 363. Из них 111 — российского производства ( 30,57 %).
Присутствие российской тематики и месседжей российской пропаганды в конкретных СМИ (газета «СБ. Беларусь сегодня», интернет-ресурс — «Sputnik Беларусь» (лента новостей, включая радио- и видеосюжеты), вечерние новостные передачи канала «Беларусь 1» (пн.-сб.«Панорама» (21.00), вскр. — «Главный эфир» (21.00), а также другие передачи, выходящие в прайм-тайм при анонсировании в них тем, подлежащих мониторингу)
СБ. Беларусь сегодня
Количество материалов с наличием прямых месседжей пророссийской пропаганды оказалось небольшим (количество номеров — 20, кол-во материалов с российской тематикой или месседжами — 50, кол-во материалов с месседжами — 20).
Общий характер материалов, посвященных белорусско-российским отношениям можно охарактеризовать как нейтрально-охранительный. Иными словами безусловная поддержка всех попыток белорусской власти добиться снятия ограничений деятельности белорусских предприятий на российском рынке и продления субсидирования белорусской экономики со стороны России. В статьях отсутствует критическое отношение к деятельности белорусских государственных органов на восточном направлении и присутствует весьма умеренная критика российских партнеров. В основном, такие намеки на «некорректное» поведение касаются уровня правительства и отдельных российских агентств, регулирующих экономику. В адрес президента РФ критика отсутствует.
Основным автором пророссийских месседжей являлся глава белорусского государства, выступавший перед российской аудиторией (встречи с журналистами РФ или российскими политиками, интервью для федеральных СМИ (например, «Россия-24»), о которых рассказывает газета). Количество других источников пропагандистских месседжей невелико. Чаще всего, это внешние эксперты или политологи, не имеющие прямого отношения к редакции издания и комментирующие те или иные события по просьбе газеты. Штатными журналистами «СБ. Беларусь сегодня» политические темы подаются, как правило, обезличенно или в пересказе от третьего лица. Однако колумнисты газеты зачастую продолжают высказываться в духе открытых нападок на оппонентов власти или «Западный мир».
По сравнению с предыдущими годами увеличилась доля исторической и национальной тематики, в том числе на белорусском языке. Издание весьма сдержанно в своих высказываниях, пытаясь соблюдать баланс между национальным интересом и по-прежнему главенствующей линией на превозношение «советского» над «белорусским».
«Беларусь-1» (вечерние информационные программы)
Новостная работа «Беларусь 1» отражает внутреннюю смысловую конфликтность официального информационного порядка: размытая национальная идентичность (Лукашенко в Питере: «Я тоже в гостях — но как дома!») соседствует с декоративными демонстрациями собственной «отдельной» значимости (от проведения детского «Евровидения» до статуса «донора мира»), а ритуальные заклинания о «наших людях» и «братском» русском народе — с эмоциональным спичем первого лица о жизненной важности суверенитета.
При этом степень суверенности распределяется очевидно неравномерно. Неожиданно нервные реплики первых лиц и публичная полемика в стиле «торговых войн» объективно противоречат сопредельным (нередко в рамках одного выпуска) радостным сводкам успешного сотрудничества, а эмоциональные президентские упреки россиян в «национальном эгоизме» слабо рифмуются с его же заверениями о неизменно приоритетном статусе восточного партнера.
С одной стороны, однозначная русскоцентричность экономического и культурного секторов (четко прописанная даже на уровне новейших «недо-братских» разногласий с Кремлем — мол, «мы к вам всей душой, а вы…» — тут речь идет не о разводе, а о «честных» условиях брачного контракта), постоянные ссылки на духовную близость, творческие альянсы, успехи белорусов в российских регионах (как повод ждать удачи аналогичных проектов… в Африке), плюс радостные вести о новых авиарейсах в Россию, совместной выставке живописи и визите белорусских кадетов на московский бал. Тут всё служит аргументом в пользу дальнейшего сближения, которое трактуется как нечто очевидное и бесспорное, однозначно обладающее высоким ценностным потенциалом.
С другой — демонстративная «отдельность» политической позиции и политического выбора, «суверенная» риторика под лозунгом защиты интересов своего народа и подчеркнуто взвинченный режим переговорной коммуникации с российскими властными структурами.
Политическая конфликтность объяснима. Фактически речь идет об тактиках самосохранения наличного белорусского политического режима в тени весомого игрока - российских политических элит (характерно, что в ситуации с Керченским проливом Беларусь-1 в качестве базовой концепции безоговорочно принял трактовку событий российской стороной).
Sputnik Беларусь
Ситуация принципиально другая. При меньшей «доле» месседжей «русского мира» их количество значительно выше. О «самостоятельности белорусского государства» говорится тише и осторожнее (хотя эта тема присутствует в материалах).
В среднем из восьмидесяти новостей в день российской темы касаются 15-20. Любопытно с точки зрения нашего интереса выглядит первая ежедневная новость — «В этот день», в которой содержится информация о значительных событиях, произошедших в этот день в прошлом. Как правило, это даты рождения советских селебрити и праздники православной церкви. Упоминаний о белорусских и мировых знаменитостях и событиях — меньше.
Структура сайта предусматривает, кроме новостных заметок, также радиокомментарии, радиопрограммы, видеобеседы в студии. Большинство комментариев в период мониторинга принадлежало российским экспертам, жёстко выражающим позицию Кремля (пул экспертов перечислен в табл. 2); ведущие в студии (особенно Владимир Шарапов и Андрей Качура) демонстрировали, например, при обсуждении темы Керченского конфликта, явно пророссийскую позицию. Дважды за период мониторинга описание российско-украинского конфликта было представлено в виде «прогноза известного астролога» (видео).
В каком бы соотношении ни была представлена белорусская и российская тематика в конкретный день, на главной (таблоидной) странице сайта материалы, связанные с российской темой, занимают, как правило, топовые места, выводятся в «самое читаемое».
Откровенных месседжей вроде «Беларусь без России пропадёт» в период мониторинга не звучало, но продолжает звучать месседж «вместе мы сильнее», много и в разных формах говорится также об ослаблении западной демократии.
Выводы:
Основным источником пророссийской пропаганды в Беларуси остается телевидение. Несмотря на продекларированное белорусскими властями стремление к увеличению белорусского контента в телевизионных СМИ, 4 из 9 телеканалов, включенных правительством в обязательный общедоступный телепакет, основаны на российской телепродукции и демонстрировали в прайм-тайм более 60% телепередач российского производства. При этом время, которое занимает российская телепродукция в эфире юридически белорусских телеканалов, еще больше в результате демонстрации продолжительных фильмов и сериалов. Так, если количество российских передач в прайм-тайм на телеканале “Беларусь-1” составило 38,18% от общего числа передач, то время показа только росссийских сериалов заняло уже 67,61% объема эфирного времени. В сумме российский контент безусловно преобладает в нашем эфирном прайм-тайме.
Количество явно пророссийских материалов с наличествующими месседжами российской пропаганды в газете «СБ. Беларусь сегодня» и вечерних новостных программах телеканала «Беларусь 1» оказалось сравнительно небольшим. Общий характер материалов, посвященных белорусско-российским отношениям можно охарактеризовать как нейтрально-охранительный и внутренне противоречивый (от трактовки дальнейшей интеграции с РФ как обладающей бесспорно высоким ценностным потенциалом до «суверенной» риторики под лозунгом защиты интересов своего народа). Умеренная критика российских партнеров не ставит под сомнение «союзной интеграции» и не подымается выше уровня правительства и отдельных российских агентств, регулирующих экономику.
Процентное соотношение материалов с месседжами российской пропаганды к общему количеству материалов на «Sputnik Беларусь» оказалось даже меньшим, чем на телеканале «Беларусь 1». Однако общее количество таких материалов было весьма значительным и подача их отличалась ангажированностью ведущих видеосюжетов. Треть материалов с месседжами российской пропаганды носила выраженный антиукраинский характер.
В целом можно отметить многослойное присутствие "русского" в белорусском инфо-пространстве: а) на уровне глобального контекста, общей русскоцентричной карты мира, б) на уровне местного/локального контекста, в виде провластной идентичности (суверенитета с «московской окраской»), в) на уровне развлекательного контекста. Таким образом, программирование соответствующих идеологически-культурных ориентаций идет не только на концептуальном уровне «прямых» месседжей, но и посредством медийной риторики, а также через формирование эмоционально-подсознательной зависимости обывателя от российского контента. Суммарный эффект оказывается больше и сильнее воздействия "лобовой" пропаганды.
Меры, предпринимаемые белорусскими властями для защиты информационного пространства страны, представляются не адекватными реальным угрозам. Белорусская аудитория системно и регулярно получает преимущественно российскую медийную повестку дня и прокремлевский взгляд на основные события в мире (в том числе от государственных СМИ, финансируемых из бюджета). В меньшей степени это пока касается собственно белорусско-российских отношений.
Как подчеркнул на презентации мониторинга Максим Жбанков, за время исследования его не покидало «ощущение определенной шизофреничности ситуации». «С одной стороны, мы слышим постоянные декларации о неразрывном братстве Беларуси и России, с другой стороны, братство не складывается. Фактура мешает риторике, риторика не совпадает с фактурой. Конфликт фактуры и риторики — отличительная черта нашего исследовательского материала», - сказал Максим Жбанков.
Авторы исследования обещают проводить мониторинг три года подряд и регулярно представлять промежуточные результаты общественности.
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Парадоксальные итоги исследования Белорусской ассоциации журналистов представлены в Минске.
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