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СК установил нарушения при закупке вакцины "Эупента"

27.02.2019 11:43 — Разное | Интерфакс  
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Следственный комитет завершил проведение проверки по факту смерти двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе после проведения плановой вакцинации, сообщили в отделе информации и связи с общественностью ведомства.

"Следователями проведено всестороннее изучение обстоятельств закупки медицинского препарата "Эупента" и качества вакцины. В ходе проверки установлены нарушения процедуры закупки, связанные с несовершенством законодательства и продиктованные объективной необходимостью приобретения большого количества вакцины в кратчайшие сроки", - заявили в СК.

При этом, подчеркнули в комитете, причинной связи между действиями органов и учреждений здравоохранения по проверке, сертификации, испытаниям и введению в эксплуатацию вакцин "Имовакс Полио" и "Эупента" с наступлением смерти ребенка не установлено. "Нарушений условий хранения, получения, отпуска и введения лекарственных средств не выявлено", - добавили там.

По информации ведомства, следователями была изучена документация, подтверждающая качество вакцины "Эупента": "В настоящее время иммунизация вакциной "Эупента" в Беларуси продолжается. Более того, с января по август 2018 года сделано около 100 тыс. прививок "Эупенты" и лишь в двух случаях зарегистрированы побочные реакции. Количество подобных реакций после введения ранее используемой иной вакцины в среднем было в разы большим", - отметили в СК.

Кроме того, продолжили в комитете, согласно заключению комиссионной комплексной судебной медицинской, фармакологической и химической экспертизы, причиной смерти ребенка явилась полиорганная недостаточность, обусловленная тяжелой анафилактической реакцией немедленного типа (анафилактическим шоком) на адекватно назначенные и правильно введенные вакцины "Имовакс Полио" и "Эупента".

Вместе с тем, констатировали там, был установлен ряд нарушений ведомственных нормативных актов в части ведения сотрудниками медицинской документации, а также соблюдения процедур вакцинации в части информирования родителей о возможных побочных эффектах после введения вакцины. К данным сотрудникам применены меры дисциплинарного взыскания.

"Однако выявленные недостатки в причинной связи со смертью ребенка не состоят. Каких-либо нарушений, связанных непосредственно с тактикой и техникой введения вакцин, также не установлено", - добавили в СК.

В связи с изложенным, следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях должностных лиц и сотрудников медицинских учреждений составов преступлений, предусмотренных статьями "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником" и "Служебная халатность".

По результатам проверки Следственным комитетом готовится представление в адрес министерства здравоохранения с предложениями об инициировании внесения изменений в законодательство в части, касающейся закупки медицинских препаратов.

Как сообщалось, 13 августа прошлого года в Ганцевичском районе на плановую вакцинацию родителями был доставлен двухмесячный ребенок. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи, однако спасти его не удалось.

Гибель ребенка после прививки вызвала большой резонанс в СМИ и обществе.

 
 
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Следственный комитет завершил проведение проверки по факту смерти двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе после проведения плановой вакцинации, сообщили в...
 
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