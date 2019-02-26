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Белорус сфотографировал треснутый пол теннисного корта и попал в топ победителей фотоконкурса Apple

27.02.2019 11:40 — Разное | Интерфакс  
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Снимок теннисного корта с трещиной на полу от белоруса Никиты Яроша вошел в десятку лучших на конкурсе Apple Shot on iPhone, сообщается на сайте Apple.

Белорус сфотографировал треснутый пол теннисного корта и попал в топ победителей фотоконкурса Apple
Жюри понравилась простота фото, композиция, свет и детали.

Для участия в конкурсе нужно было сделать снимок на Iphone и опубликовать его в Twitter или Instagram. Выбирала лучшие снимки команда международных экспертов.

Фотографии десяти победителей конкурса представители корпорации собираются использовать в рекламных кампаниях и размещать на билбордах в разных городах, а также магазинах компании и в Интернете.

Кроме белоруса в топ-10 попали снимки участников из США, Сингапура, Израиля и Германии.

 

 
 
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Снимок теннисного корта с трещиной на полу от белоруса Никиты Яроша вошел в десятку лучших на конкурсе Apple Shot on iPhone, сообщается на сайте Apple.
 
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