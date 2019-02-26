Союзный договор Беларуси и России должен оставаться незыблемым и не подлежащим ревизии – Мясникович

Положения Союзного договора Беларуси и России должны оставаться незыблемыми и не подлежащими ревизии, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на заседании совета по взаимодействию органов местного самоуправления в Минске в среду.

"Договор 1999 года является актуальным и сегодня, и его положения должны оставаться незыблемыми и не подлежащими ревизии и корректировке. Иначе рухнет вся конструкция", - сказал М.Мясникович.

Как полагает спикер верхней палаты парламента, союзнические отношения необходимо развивать на основе закрепленного в статье 6 Договора принципа сохранения каждым из государств-участников суверенитета, независимости и территориальной целостности, Конституции и других атрибутов государственности. "Охрана внешней границы Союзного государства должна осуществляться в порядке, установленном его участниками на момент подписания договора, то есть самостоятельно", - продолжил М.Мясникович.

Он также подчеркнул, что решения о продвижении по пути союзного строительства следует принимать в соответствии с принципами и порядком, закрепленными в статье 2, "то есть согласовано, односторонние решения недопустимы".

"Направления развития интеграции сторонам следует вырабатывать в соответствии со статьями 17 и 18. Там все перечислено. Если не учитывать эти подходы, то взаимодействие осложнится", - заявил М.Мясникович. Он обратил внимание на то, что "сегодня и так у нас на общем рынке самые серьезные конкуренты — это российские товары". "Почему? Качество и цены близки между собой, а экономические условия у российских производителей более комфортные, особенно по энергоносителям и другим сырьевым товарам", - сказал председатель Совета Республики.

Что касается экономического союза, М.Мясникович полагает, что "к нему, где и общая валюта, еще надо идти, устраняя проблемы предыдущих этапов". "Кстати в Договоре указано, что общая валюта — это не российский рубль. И банк – эмитент должен быть общим, а не российским", - заметил он.