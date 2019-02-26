ЕАЭС пока так и не смог до конца раскрыть свой потенциал – Мясникович

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока не смог до конца раскрыть свой потенциал, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на заседании совета по взаимодействию органов местного самоуправления в Минске в среду.

"Евразийский экономический союз за три с половиной года работы до конца не раскрыл свой потенциал, а ожидания были большие", - сказал М.Мясникович.

Он констатировал, что в ЕАЭС слабо проработан вопрос согласованной промышленной политики. "Практически не создаются совместные акционерные общества и другие компании, которые являются во всем мире основным звеном интеграционных проектов и инновационной глобальной экономики", - заметил спикер верхней палаты.

Так, по информации М.Мясниковича, в Беларуси зарегистрировано 6,3 тыс. совместных компаний с иностранным капиталом, из которых 2,5 тыс. субъектов хозяйствования с российскими корнями. "Но это, как правило, небольшие организации, они несущественно влияют на производственную сферу. А (совместных предприятий - ИФ) с капиталом из других стран ЕАЭC вообще мало: с Арменией – 58, Казахстаном – 45, Киргизией только 3", - отметил он.