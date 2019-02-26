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Индийские самолеты сбили пакистанский самолет, нарушивший воздушное пространство Индии - агентство

27.02.2019 10:52 — Разное | Интерфакс  
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ВВС Индии в среду сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны в районе Новшера в штате Джамму и Кашмир, сообщает индийское агентство ANI.

По данным агентства, самолет упал на пакистанской территории, а пилот успел катапультироваться. Его состояние неизвестно.

Также ANI передавало, что в среду пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад благодаря действиям индийской авиации.

В то же время представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что пакистанские ВВС сбили в среду два индийских самолета. Как он утверждает в Twitter, один индийский пилот катапультировался и был арестован после приземления. Судьба еще двоих индийских пилотов неизвестна.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Пакистана в районе линии контроля, разделяющей Кашмир, отмечает пакистанская армия.

Во вторник группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиков новых акций против Индии.

Он напомнил, что "Джаиш-е-Мухаммад" несет ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

СМИ сообщали, что в индийском военном командовании указали на причастность спецслужб и военных Пакистана к теракту.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта - Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.

 
 
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ВВС Индии в среду сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны в районе Новшера в штате Джамму и Кашмир, сообщает индийское...
 
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