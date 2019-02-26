Jetta «повысили»: теперь это новый бюджетный бренд Volkswagen

Стали известны первые официальные подробности о новой марке в обойме немецкого автогиганта — и это… Jetta! Под такой маркой Volkswagen собирается продавать наиболее дешевые модели, правда, сперва только в Китае.





Автомобили новой марки адресуются городской молодежи, проживающей в крупных китайских мегаполисах, но с недостаточно высоким уровнем доходов — стоимость будущих машин пока не разглашается, но, по информации китайских СМИ, самые простые версии моделей Jetta будут стоить около 6700−6800 долларов в пересчете.





Что это будут за автомобили? Ответ — на обнародованных снимках: речь идет о перелицованных моделях Volkswagen для китайского рынка. Кроме компактного седана, представляющего собой исходную Jetta с измененной оптикой, иными бамперами и решеткой радиатора, анонсировано еще два кроссовера — на фирменных фотографиях запечатлен лишь один из них, перекроенный вариант продающегося в Китае «паркетника» Tharu . Производством моделей займется СП FAW-Volkswagen в Чэнду.





Первым и основным рынком сбыта моделей под новоиспеченной маркой станет Китай, где продажи начнутся в третьем квартале текущего года. Реализацией моделей Jetta займется отдельная дилерская сеть, которая к концу года должна насчитывать около 200 шоу-румов. Впоследствии автомобили Jetta поступят в продажу в Индии, Бразилии и Мексике, но рынок ТС в планах Volkswagen по продвижению нового бренда пока что не значится.