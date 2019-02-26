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У футбольного клуба «Барселона» появился новый стикер-пак в Viber

27.02.2019 11:57 — Разное | Tut.by  
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«Барселона» представила новый стикер-пак в Viber. Скачать наклейки до конца мая можно бесплатно, но после этого вы автоматически станете подписчиком официального чат-бота футбольного клуба.


Фото предоставлено Viber

В паблик-аккаунте также проходит голосование BarçaViber Man of the Match — болельщики выбирают лучшего игрока каждого матча. В конце сезона футболист с наибольшим количеством голосов получит титул «Игрок года BarçaViber».


Фото предоставлено Viber

Подписчики могут делиться ожиданиями от матча, угадывать счет, оценивать работу команды в каждой игре и бороться за призы — от мяча с автографами игроков клуба до VIP-поездки на стадион «Камп Ноу».

 
 
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