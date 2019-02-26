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Библиотека БГСХА приглашает на выставку

27.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Библиотека академии приглашает всех на выставку декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками».

Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 17.00

Где: библиотека БГСХА, 2 этаж, кабинет №9.

Вход бесплатный.

Выставка продлится с 1 марта до 1 апреля.

 

 

Библиотека БГСХА приглашает на выставку
Такой была выставка в прошлом году. Фото Михаила Левцова.

 
 
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  Библиотека академии приглашает всех на выставку декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками». Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до...
 
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