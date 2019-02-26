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Библиотека БГСХА приглашает на выставку
27.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Библиотека академии приглашает всех на
Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 17.00
Где: библиотека БГСХА, 2 этаж, кабинет №9.
Вход бесплатный.
Выставка продлится с 1 марта до 1 апреля.
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Библиотека академии приглашает всех на выставку декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими руками». Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до...
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