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Вместо детской площадки – пятиэтажка прямо во дворе. Видео ОНТ

27.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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На «горячую линию» ОНТ обратились жители Горок, которые считают, что решение построить во дворе пятиэтажку местные власти приняли незаконно. С новым строительством категорически не согласны жильцы сразу пяти домов.

 

 

О том, что скоро у них могут появиться соседи, жители домов на Интернациональном проспекте узнали случайно. Летом во двор пришли люди в спецодежде: стали проверять грунт, а жильцам сказали, что здесь будет стройка. Тогда этим слухам никто не поверил. Но уже осенью они подтвердились.

Всё окончательно стало ясно неделю назад, когда на месте нового строительства начали ставить забор. О том, что когда-то здесь была детская площадка, теперь напоминает лишь горка.

 

Вместо детской площадки – пятиэтажка прямо во дворе. Видео ОНТ
Фото – Сергей Владимиров

 

Двор делят пять «хрущёвок». Живут и семьи с детьми, и пенсионеры. Балконов на первых этажах нет: раньше на площадке были стойки, между которыми люди натягивали веревки и сушили бельё, но теперь конструкции демонтировали. Автомобилистов же волнует другое: мест и так мало (по четыре на каждый дом), а когда здесь вырастет 40-квартирная пятиэтажка, парковки точно не хватит. Под коллективным обращением в райисполком подписались 90 квартир и 165-ти.

Микрорайон «Черёмушки» начали закладывать ещё в начале 1960-х. Дома не молодые, но ухоженные – стараются сами жильцы. Люди волнуются: как только начнется стойка – «хрущёвки» буквально начнут разваливаться. Да и старые коммуникации не выдержат нагрузки ещё одного дома.

 

Вместо детской площадки – пятиэтажка прямо во дворе. Видео ОНТ
Фото – Сергей Владимиров

 

Места действительно есть, но только вот строить можно не везде. Где-то не подходит грунт, мешают другие строения или невозможно соблюсти нормативы. Таких непригодных площадок в Горках наберётся не меньше десяти.

Просто так начать стройку нельзя, нужны согласования и экспертизы. К тому же, надо провести общественное обсуждение, уведомив людей. Что и было сделано, уверяют в райисполкоме и демонстрируют оригиналы документов.  Вдобавок есть ещё и генплан города: о том, что когда-нибудь в «Черёмушках» построят дом, было известно ещё 20 лет назад.

 

Вместо детской площадки – пятиэтажка прямо во дворе. Видео ОНТ
Фото – Сергей Владимиров

 

Оснований для отмены строительства нового дома пока нет, всё по закону. Тем более, что спрос на квадратные метры в Горках есть: своей очереди ждут 143 нуждающихся в жилье многодетные семьи. Пока очевидно, что новым соседям здесь будут не рады. Свои доводы жители микрорайона снова изложили на бумаге, попросив разобраться в «деле о новострое» Госконтроль и прокуратуру.

Корреспондент: Елена Соловьёва, оператор: Владимир НедобоевОНТ


 
 
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  На «горячую линию» ОНТ обратились жители Горок, которые считают, что решение построить во дворе пятиэтажку местные власти приняли незаконно. С новым...
 
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