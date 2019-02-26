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Гармония живописи и музыки

27.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Эта зима принесла радостное сочетание очередных побед для учащихся Сновской детской школы искусств на V открытом фестивале-конкурсе инструментальной музыки «Снеговик-2019» в г. Любань и X АРТ-сессии юных художников детских школ искусств Минской области в г. Столбцы.

По итогам фестиваля детский инструментальный ансамбль «Фантазия» под руководством Ж.И. Берник был награжден грамотой и специальным дипломом от лауреата международных конкурсов Владислава Плиговки.

Гармония живописи и музыки

Детский инструментальный ансамбль «Фантазия»

Учащиеся художественного отделения также пополнили копилку наград. Дипломами II степени награждены ученица 2 класса Елизавета Запольская (учитель Г.В. Моргачев) по дисциплине «Композиция» в номинации «Сюжетная композиция» и по дисциплине «Живопись» — ученица 3 класса Ангелина Пальчик (учитель В.А. Барсукевич) в номинации «Натюрморт».

Каждый ребенок по-своему талантлив, и задача педагогов — помочь ему найти себя. Конкурсные выступления стимулируют интерес к концертной деятельности, благодаря которой учащиеся получают колоссальный опыт и непередаваемые эмоции от выступлений конкурсантов из разных уголков Беларуси, а также от показательных выступлений членов жюри.

Жанна Петрушко,

учитель ГУО «Сновская ДШИ».


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Эта зима принесла радостное сочетание очередных побед для учащихся Сновской детской школы искусств на V открытом фестивале-конкурсе инструментальной музыки...
 
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