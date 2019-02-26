«Думала решить всё по-человечески». Случчанка сняла квартиру по договору и осталась должна 400$





Семья с тремя детьми снимала в Слуцке квартиру по договору. Некоторые детали аренды стороны обсудили устно, но, когда дело дошло до выполнения оговоренных условий, хозяева квартиры обратились в суд.

Девушка, пожелавшая не называть своего имени, рассказала, как недобросовестные квартиросдатчики на вполне законных основаниях отсудили у неё деньги, и какой ад начался потом.

— В сентябре 2017 года по непредвиденным обстоятельствам мне пришлось снять квартиру по адресу Копыльская, 29, по договору аренды. Квартира была в более-менее удовлетворительном состоянии, но, к сожалению, выбора не было, и пришлось, приложив все усилия для уборки, все-таки заселиться.

Вопросами всеми занимался ее отец, так как дочь «постоянно находилась в клинике» на лечении. Согласовали изначально условия, на словах решили заключить договор. В квартире сдавались две комнаты из трёх, третья была закрыта.

Предварительно было согласовано, что если я надумаю съехать раньше времени, то я предупреждаю за месяц, так как имелась своя квартира, но там шел ремонт. Квартиру снимали за хорошую цену: 80$ и коммунальные за все три комнаты. Вопросов по оплате за 9 месяцев не возникало, но как только я сообщила, что решила квартиру освободить, сразу возникла проблема.

Расторжение договора в назначенный день не произошло, так как хозяйка опять находилась на лечении (дай Бог ей здоровья). В конце июля с горем пополам она со мной связалась, но условия расторжения договора были для меня неожиданными. Мне предложили оплатить за месяцы, которые я уже не проживала, и аренду, и коммунальные, так как видите ли, «неустойка», квартира-то простаивала. Соответственно, от этих условий я отказалась, и ключи возвращать отказалась до расторжения договора.

По итогу в начале августа мне пришел иск от данной гражданки на сумму, превышающую 50 б.в., в котором были прописаны не понятные мне издержки. На какой либо контакт идти они отказывались, в итоге она составила доверенность на отца своего и опять «поселилась» на лечение в клинику.

В суде отец сказал, что я проживала в данной квартире до августа, что никто им не звонил и не предупреждал о том, что готов съехать, что я должна им возместить все задолженности по квартире и за аренду за два месяца и штраф за досрочное расторжение договора.

Добавлю, что, когда я обратилась в исполком, что хочу расторгнуть договор, мне отказали, сославшись на то, что договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. В итоге суд иск удовлетворил частично, отказав им только в возмещении морального вреда в размере 300 рублей. Из заявленных 1100 меня обязали выплатить 800 рублей.

И тут началась моя «сказка». Два раза в месяц приходили судебные исполнители. Описано все имущество, но ему мало. Он ходит по инстанциям, в результате чего я была лишена водительского удостоверения, мне ограничили выезд за пределы РБ, отключили домашний телефон, интернет и телевидение... Но и этого мало, он обратился в отдел социальной помощи для лишения меня родительских прав и постановки моей семьи на СОП.

Ну и, в конечном итоге, дошло дело до прокуратуры. Он настоятельно обращается для возбуждения уголовного дела по статье за уклонение от возврата долга мошенническим путём. Договориться с ним никаким образом не получалось изначально, а теперь тем более. И я буду вынуждена жить в таком давлении в этом городе, пока долг ему не будет погашен.

Очень надеюсь на то, что люди, снимая жилье, будут предельно осторожны и надеюсь, молю Бога, чтобы я была единственной жертвой данной квартиры.

Юрист SG прокомментировал ситуацию:

— Когда дело доходит до суда, «человеческие» понятия отходят на второй план. С юридической точки зрения, в этой ситуации прав арендодатель. Потому, что, если вы заключаете письменный договор, то и вносить в него изменения необходимо письменно. Раз человек захотел выселиться раньше, стороны должны подписать дополнительное соглашение, что они пришли к общему решению изменить условия договора. В противном случае, виновником оказывается тот, кто нарушил эти условия.



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