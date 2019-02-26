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Финал конкурса «Супербабушка-2019» пройдёт в Слуцком районе 2 марта
27.02.2019 — Разное | Слуцк Город
В субботу, 2 марта, в Мелешковском СДК состоится финал районной конкурсной шоу-программы «Супербабушка», сообщили SG в Слуцком районном центре народного творчества.
Женщины будут состязаться в четырёх конкурсах: «Мое хобби, или Бабушка-хозяюшка»; визитной карточке «Давайте познакомимся»; творческом домашнем задании «Минута славы» и спортивном конкурсе «Нам года не беда».
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В субботу, 2 марта, в Мелешковском СДК состоится финал районной конкурсной шоу-программы «Супербабушка», сообщили SG в Слуцком районном центре народного...
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