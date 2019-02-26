В Могилевской области ожидают паводок в пределах средних многолетних значений

Весеннее половодье в Могилевской области ожидают в пределах средних многолетних значений, сообщили в Могилевском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О.Ю. Шмидта.

В Могилевской области с прошлой недели фиксируется небольшой подъем воды в реках. Так, в Березине (Бобруйск) с 21 февраля уровень воды повысился на 18 см, в Днепре (Могилев) за минувшие двое суток — на 16 см, а в Соже (в Славгороде и Кричеве) — на 8 и 2 см. «Объем осадков в виде снега выпал в регионе в осенне-зимний период 2018/2019 достаточно большой. Но в связи с тем, что не было серьезного промерзания земли, вода во время оттепелей преимущественно уходит в почву. В результате анализа гидрометеорологических условий, сложившихся к текущему моменту, можно предположить, что значения максимальных уровней воды весеннего половодья на реках будут близкими к средним многолетним значениям», — отметили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дальнейшая интенсивность паводка в регионе будет зависеть исключительно от метеорологических условий. Интенсивность паводка будет в пределах средних многолетних значений. В ближайшие дни на реках будет расти уровень воды и продолжаться разрушение льда.

В облгидромете обратили внимание населения на необходимость заблаговременно подготовиться, чтобы предупредить неприятные последствия паводка. В случае выпадения значительного количества осадков в период активного развития весенних процессов могут иметь место затопление сельхозугодий пойменных участков в прибрежных районах вдоль русел рек, затопление низкоуровневых мостов, хозяйственных объектов и частных домов талыми и речными водами.