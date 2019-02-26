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Причины ЧС устанавливаются

27.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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20.02.2019 в 13 часов 07 минут в центр оперативного управления Дзержинского РОЧС поступило сообщение о загорании бани в Станьковском с/С, д. Крысово.

По прибытии к месту вызова было установлено, что горит баня открытым пламенем. Баня деревянная, одноэтажная, размером 6х6 метров. В помещении никто не находился, поэтому к счастью пострадавших не было.

В результате пожара крыша уничтожена полностью, баня выгорела изнутри, и хозяева понесли серьезные материальные убытки.

Причина пожара устанавливается.



Пожар 22.02.2019 произошедший в Демидовичском с/С, Ст. «Вершина» вблизи д. Перхурово завершился не так благополучно, как хотелось бы.

По прибытии к месту вызова установлено, что горит баня открытым пламенем. Баня деревянная, размерами 4 х 9 метров. В результате пожара крыша и имущество внутри бани уничтожено полностью, стены закопчены.

Пострадал мужчина 1964 г.р. у которого медики констатировали ожоги 1-2 степени (3%) рук и шеи.

Причина пожара устанавливается.



Еше один пожар произошел в надворной постройке 25.02.2019 в д.Залесье.

По прибытии к месту вызова подразделений Дзержинского РОЧС установлено, что горит надворная постройка открытым пламенем. Пострадавших нет, но, как и при любом пожаре, хозяевам нанесен материальный ущерб.

Во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности - это знают даже дети, но не всегда помнят об этом взрослые. Каждый думает о том, что с ним это не случится, но помните- никто не застрахован от чрезвычайной ситуации. Пренебрегая элементарным правилами – Вы, Ваши близкие и родные можете оказаться в беде.



Самыми частыми причинами пожаров по-прежнему являются:

- неосторожное обращение с огнем. Каким бы банальным это ни казалось, но игра детей со спичками, непотушенная сигарета и использование легко воспламеняющихся веществ рядом с источником огня – наиболее распространенные причины возникновения возгораний в жилых помещениях;

- несоблюдение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. Здесь отдельно можно выделить неправильное подключение стиральных машин и духовых шкафов – они несут повышенную нагрузку и требуют обязательного заземления. Но хозяева часто пытаются сэкономить, что приводит к трагическим последствиям;

- неправильная эксплуатация печного отопления и нарушение правил пользования газовыми приборами. К печному отоплению можно отнести и столь популярные сейчас камины. Расположив на полу вблизи от защитной решетки мягкий ковер, вы очень рискуете: малейшая искра может стать причиной пожара. Про не выключенную газовую плиту и последствия такой халатности говорится постоянно, однако случаи возгорания по этой причине повторяются с пугающей частотой. В частных домах нередко обустраивают бани и сауны, но несоблюдение техники безопасности при их использовании нередко приводит к возгоранию.



 
 
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20.02.2019 в 13 часов 07 минут в центр оперативного управления Дзержинского РОЧС поступило сообщение о загорании бани в Станьковском с/С, д. Крысово. ...
 
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