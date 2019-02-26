Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар и евро немного укрепляются второй день подряд, биткойн +20.02.

Курс доллара вырос лишь на 0,0001 рубля до 2,1385 BYN/USD.

Курс евро поднялся на 0,0044 рубля до 2,4325 BYN/EUR. Это максимальное значение за последние 7 дней.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0113 рубля до 3,2498 BYN/100 RUB. За последние два дня торгов рубль РФ подешевел уже на 0,0266 белорусского рубля.

Bitcoin − 3832.14$ (+20.02);

Bitcоin Cash/ВСС – 133.62$ (+0.11);

DigitalCash − 82.78$ (-0.07);

Еthеreum − 139.37$ (+2);

ZCаsh − 53.3$ (+0.63);

Monеro − 48.99$ (+0.4).



