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Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

27.02.2019 12:35 — Разное | СТВ  
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Саммит США и КНДР стартует во вьетнамском Ханое 27 февраля. В столице усилены меры безопасности – центральные улицы перекрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

Оба лидера уже прибыли в город и готовятся к встрече. Расписание двухдневных мероприятий пока не разглашается. Известно лишь, что на сегодня запланирована короткая 20-минутная беседа Трампа и Ким Чен Ына и обед с участием их советников.

Ожидается, что американский и северо-корейский лидеры обсудят договоренности, достигнутые в ходе июньского саммита в Сингапуре, а также пути урегулирования ситуации на корейском полуострове.

Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын

Саммит США и КНДР стартует в Ханое: какие темы обсудят Трамп и Ким Чен Ын
 
 
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Саммит США и КНДР стартует во вьетнамском Ханое 27 февраля. В столице усилены меры безопасности – центральные улицы перекрыты, сообщили в программе Новости «24...
 
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