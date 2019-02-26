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Программа торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов…

27.02.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Программа торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов ежегодных районных
соревнований среди организаций, предприятий и отдельных категорий работников за достижения лучших
результатов в социально-экономическом развитии Кричевского района за 2018 год

2 марта 2019 г. РЦК, 10.00

10.00 – открытие Второго форума пчеловодов «APIS-форум»:
— награждение участников конкурса детских рисунков «Кричевская пчелка»;
— викторина для учащихся аграрных классов учебных заведений района «Что я знаю о пчелах?»;
— выставка-продажа с дегустацией меда;
— проведение «Конкурса меда»;
— работа фотозоны.
11.00 – торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов ежегодных районных соревнований среди организаций, предприятий и отдельных категорий работников за достижения лучших результатов в социально-экономическом развитии Кричевского района за 2018 год (большой зал);
11.00 – «круглый стол» «Встреча пчеловодов и представителей власти» (малый зал).
С 10.00 – работа выставки-продажи с дегустацией продукции ОАО «Могилевский мясокомбинат», Кричевского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ОАО «бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»;
— работа выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников района «Кричев – город мастеров».
Оргкомитет.

 
 
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Программа торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов ежегодных районных соревнований среди организаций, предприятий и отдельных категорий...
 
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