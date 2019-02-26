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Программа торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов…
27.02.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Программа торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов ежегодных районных
2 марта 2019 г. РЦК, 10.00
10.00 – открытие Второго форума пчеловодов «APIS-форум»:
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Программа торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов ежегодных районных соревнований среди организаций, предприятий и отдельных категорий...
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