Программа торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов ежегодных районных

соревнований среди организаций, предприятий и отдельных категорий работников за достижения лучших

результатов в социально-экономическом развитии Кричевского района за 2018 год

2 марта 2019 г. РЦК, 10.00

10.00 – открытие Второго форума пчеловодов «APIS-форум»:

— награждение участников конкурса детских рисунков «Кричевская пчелка»;

— викторина для учащихся аграрных классов учебных заведений района «Что я знаю о пчелах?»;

— выставка-продажа с дегустацией меда;

— проведение «Конкурса меда»;

— работа фотозоны.

11.00 – торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов ежегодных районных соревнований среди организаций, предприятий и отдельных категорий работников за достижения лучших результатов в социально-экономическом развитии Кричевского района за 2018 год (большой зал);

11.00 – «круглый стол» «Встреча пчеловодов и представителей власти» (малый зал).

С 10.00 – работа выставки-продажи с дегустацией продукции ОАО «Могилевский мясокомбинат», Кричевского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ОАО «бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»;

— работа выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников района «Кричев – город мастеров».

Оргкомитет.