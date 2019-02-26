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Заторы и пешеходы-нарушители. Что происходит на Богдановича, где началась глобальная реконструкция

27.02.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
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В конце прошлой недели в центре Минска частично перекрыли для движения часть улицы Богдановича — здесь проводится реконструкция. От моста над Свислочью до Суворовского училища транспорт сейчас едет по одной полосе в каждом направлении, пешеходам запретили ходить вдоль стены закрытого здания больницы. AUTO.TUT.BY посмотрел, что сейчас происходит на этом участке и как люди переживают временные неудобства.


Напомним, ограничение движения для транспорта и пешеходов ввели на Богдановича 23 февраля. Перекрытие ввели и на улицах Янки Купалы и Сторожевской — съезды и выезды на них с Богдановича закрыты. Дорожники сообщили, что в этом месте будут меняться сети — теплотрасса, газопровод, телефонная, ливневая канализация, до шести полос расширят проезжую часть. Сроки работ максимально сократили, при этом они продлятся более двух месяцев — до 5 мая.

Еще до введения ограничений на Богдановича транспортники предсказывали высокую плотность транспортного потока и заторы. Чтобы избежать этого они предложили пассажирам общественного транспорта и автолюбителям определить другие маршруты для поездок по городу. Общественный транспорт теперь ездит по-другому.

Заторы для той части Богдановича, которая расположена ближе к центру города, — явление типичное, особенно в час пик. Ожидается, что после реконструкции ездить там станет проще. Но сейчас это место — «воронка», в которую лучше не попадать: в этом мы убедились после 17.00 буднего дня.

«Все объезжают по проспекту, в итоге четыре километра проехали за 25 минут»

— Днем, когда машин поменьше, нормально ехать. Но вечером, когда люди возвращаются с работы — ужас! Когда еду сторону в сторону Зеленого луга — пробка до Городского вала, обратно — стою от Белой вежи. Пассажиры не возмущаются — понимают, что я ж не взлечу над дорогой, — рассказал AUTO.TUT.BY водитель маршрутки № 53. — Понятно, что дорогу надо делать. Раньше или позже с этим пришлось бы столкнуться. Как по мне, к ремонту надо было приступать еще лет десять назад.




Перестраиваясь в одну полосу, автомобили замедляли движение и ехали с небольшой скоростью, если им и приходилось останавливаться, то всего на несколько секунд. Отметим, что разрешенная максимальная скорость здесь — 40 км/ч, но на практике машины ехали медленнее. Конфликтов среди водителей — кто первый едет, мы не заметили: автомобилисты уступали друг другу дорогу.









В обратную сторону ехать на авто было также непросто — транспорт от Немиги растянулся до улицы Веры Хоружей. Однако, ехал он практически безостановочно — необходимость уступать дорогу возникала, когда поперек полос нужно было проехать строительной технике. Стоять на светофоре возле бывшей 2-й больницы тоже не надо — пешеходные переходы на Богдановича и съезды на прилегающие улицы закрыли.


Улица Янки Купалы — заторов нет

Около 18.30 на прилегающей улице Купалы заторов не наблюдалось. Сложнее была ситуация с проездом на параллельной улице Пашкевич — через нее люди пытались проехать на Богдановича, но застревали там.

— Очень сложно было проехать по проспекту Независимости — все автомобили объезжают перекрытую Богдановича. Четыре километра по проспекту я ехала 25 минут! — возмущается минчанка Елена.

Пешеходы перебегают дорогу прямо перед автомобилями

Пешеходные маршруты в месте реконструкции Богдановича тоже изменились. Теперь нельзя пройти вдоль стены вокруг здания бывшей больницы — весь тротуар там перекопан и огорожен забором. Висит знак «Пешеходное движение запрещено». Пройти в сторону театра оперы и балета можно только по стороне Троицкого предместья.




Перейти дорогу от Троицкого предместья к Оперному театру сейчас нельзя — переход закрыт. Пешеходам для пересечения проезжей части предлагается пройти чуть дальше: к т-образному перекрестку, там, где к Богдановича примыкает улица Пашкевич. Однако, достаточно много пешеходов переходят дорогу в запрещенном месте — бегут между едущими автомобилями.

— Я спешу, сколько буду обходить. Ай, отстаньте, вон машины еле едут, — отмахнулась в ответ на замечание пожилая женщина и шагнула на полосу.




Люди не обращают внимания на знаки и предупреждающие надписи: некоторые из них заходят прямо на стройку, а при приближении к строительной технике и разрытой дороге удивленно крутят головой в разные стороны — куда, мол, идти дальше?


Как раз на ниших глазах запретили движение пешеходов на части тротуара, который проходит возле жилого дома с расположенными внизу магазинами и аптекой: рабочим нужно заменить колодец для телефонных сетей. Обойти перекрытый участок можно было по двору этого дома.


— Стою здесь, перенаправляю людей, прошу, чтобы они здесь не проходили, объясняю почему. Слушают не все, обзываются на меня, а пару человек даже сказали «чтоб ты сдох». Огибают ограждение, выскакивают на проезжую часть и идут. Что ж мне делать? Здесь надо чтобы гаишник стоял, который наказать может, а я что ж, — рассказал нам один из рабочих.


В ГП «Гордорстрой» AUTO.TUT.BY сообщили, что работы на участке Богдановича идут в запланированном режиме.

— Работают строители круглосуточно, жалоб от населения не поступало. Никаких непредвиденных ситуаций не происходило и кладов не находили. Наверное и не найдем — здесь же в 70-х все перекапывали, капремонт был, — рассказал директор предприятия Александр Ярошик.



















 
Теги: Минск
 
 
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«Днем, когда машин поменьше, нормально ехать. Но вечером, когда люди возвращаются с работы - ужас! Когда еду сторону в сторону Зеленого луга - пробка до Городского...
 
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