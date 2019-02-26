«Не всякая девочка в 20 выглядит так, как ты в 39». Многодетные мамы, форма которых впечатляет

Они успевают работать и готовить завтрак для всей семьи, проверять уроки и возить детей на кружки, обходиться без няни, но бегать марафоны и ходить в горные походы. Нет, речь не о супервумен, а о многодетных мамах, которые доказывают: вместить в 24 часа можно намного больше, чем кажется на первый взгляд.

«Хорошо выглядеть для меня важнее, чем вкусно поесть»

Елена Вечорко — мама троих детей. Правильное питание и регулярные тренировки плотно вошли в ее график после рождения второго ребенка.

— Тогда я поправилась почти на 30 килограммов и не могла спокойно смотреть на себя в зеркало. Чтобы вернуться в прежнюю форма, полностью пересмотрела рацион питания и выстроила тренировочный график. В течение года, пока находилась на грудном вскармливании, сбросила первые 10 килограммов. Затем за два месяца кардинально похудела еще на 20.

Елена отмечает, что в тот момент она делала акцент не просто на ЗОЖ, а на строго диетическом питании.

— Мой рацион состоял из отварных рыбы и мяса, овощей, фруктов, яиц, сыров без сычужного фермента (типа «Адыгейского») и творога. Я полностью исключила соль с сахаром, а значит — почти все магазинные продукты. Из углеводов в меню оставались только крупы, — рассказывает многодетная мама.

Когда Елена вернулась в ту форму, которая радовала глаз, она сформировала сбалансированный рацион для всей семьи.

— Правда, все, кроме меня, так и норовят нарушить режим, — шутит героиня. — Я придерживаюсь правильного питания, потому что хорошо выглядеть для меня важнее, чем есть много и вкусно. Конечно, иногда балую домашних выпечкой. Но даже пироги у нас на 70 процентов состоят из орехов и сухофруктов.

Детям Елены — 13, 10 и 6 лет. День многодетной мамы начинается около шести утра.

— У нас в семье — разделение обязанностей. Я просыпаюсь рано, чтобы приготовить завтрак. В восемь часов муж отвозит детей в школы и детский сад. Я же посвящаю час велотренировке или пробежке и к 10 еду на работу. Я владелица небольшого бизнеса, поэтому сама могу выстраивать удобный рабочий график, — поясняет Елена Вечорко.

Домашние обязанности тоже в основном на маме.

— За много лет научилась готовить быстрые полезные блюда в больших объемах. С уборкой выручает помощница по дому, которая приходит к нам раз в неделю.

Чтобы оставаться в хорошей форме, Елена тренируется ежедневно. Зимой она уделяет спорту от шести до девяти часов в неделю, в период весна-лето — тренировок в два раза больше.

— Много лет я занималась в тренажерном зале с инструктором. Потом в график добавились кроссфит и бег. На данный момент мой беговой стаж — три года.

За это время она успела поучаствовать в нескольких полумарафонах и марафонах.

— Я пробежала марафон в Мадриде, Москве и Амстердаме. Лучший результат — три часа и 50 минут. Считаю, что для женщины, отмечающей в этому году 40-летие, это очень даже неплохо.

Год назад Елена бросила себе еще один вызов и приняла участие в соревнованиях по триатлону.

— В этом году вынашиваю еще один грандиозный план — покорить половинку Ironman. Сейчас отпуск нашей семьи приурочен к моим стартам. Например, в апреле все едем на сборы на Кипр, в июне — на триатлон в Варшаву, а в сентябре будет берлинский марафон.

На вопрос, как она успевает оставаться участливой мамой и активной спортсменкой, Елена Вечорко отвечает:

— Стараюсь подстраивать свои занятия под график детей и мужа. Например, отвожу дочку на часовую тренировку по гимнастике, а сама иду бегать. Или оставляю ее в начальной группе по плаванию, а сама отправляюсь в большой бассейн по соседству. Основные тренировки я провожу утром субботы и воскресенья, — удивляет Елена. — Муж иногда крутит у виска и не понимает, откуда у меня столько желания и сил идти в бассейн даже в выходной.

При этом супруг и дети тянутся за супермамой и тоже находят для себя спорт по душе.

— Муж с детьми создали мини-группу и вместе ходят в бассейн. Старший сын в прошлом году впервые поучаствовал в полумарафоне, заявляется со мной на заплывы. Вижу, что я вдохновляю своих домашних. Думаю, лучший образец для детей — это личный пример. Например, в нашем доме редко присутствует алкоголь. Дети не видят перед глазами бесконечных застолий. Надеюсь, у них не сформируется понятие, что выпить пиво после работы — это норма.

Елена не планирует отказываться от такого насыщенного распорядка. Что ее мотивирует?

— На самом деле я очень боюсь своего возраста, а еще больше боюсь превратиться в «тетку». Но чем меньше времени остается на такие мысли, тем лучше. Главное, что есть команда и семья, которые меня поддерживают.

«Пока мы с мужем в тренажерном зале, старшие дети следят за младшими»

У Ирины Палагутиной два сына и три дочери. Многодетная мама сразу говорит: выкроить свободное время в графике сложно.



Фото из личного архива Ирины Палагутиной

— Спасают клевые бабушки и дедушки, которые всегда готовы прийти на помощь и отвести детей в музыкальную школу или на фигурное катание.

Ирина не из тех мам, которые застряли в декрете. Профессиональная занятость у нее была всегда.

— Только после рождения четвертого ребенка я закрыла фирму и два года отдыхала. Сейчас работаю на дому: выпекаю хлеб на заказ и принимаю участие в ярмарках слоуфудеров.

Готовить для домашних 42-летняя минчанка тоже любит. Правда, чтобы накормить большую семью, прибегает к услугам доставки фермерских продуктов.



Фото из личного архива Ирины Палагутиной

— Раз в неделю нам привозят натуральные полуфабрикаты. Покупаем пельмени ручной лепки, домашние колбаски, вареники и блинчики с начинкой, которые дети очень любят. А сами с мужем стараемся перейти на белково-овощное питание, — улыбается мама пятерых детей.

Ирина с детства предпочитала активный отдых пассивному.

— Если походы с палатками и сплавы на байдарках можно назвать спортом, то такой спорт я люблю. А вот тренажерный зал для меня — жутко скучное времяпрепровождение. Но очень хочется, чтобы тело продолжало слушаться и после 40. Поэтому дважды в неделю ходим с мужем в тренажерку. Вдвоем организоваться проще.

На вопрос, с кем в это время находятся дети, многодетная мама отвечает:

— Старшие следят за младшими. Нашим сыновьям — 18 и 17 лет, так что для младшей дочки, которой три с половиной, они уже дяденьки.

Каждую весну Ирина вместе с детьми выбираются в водные походы на байдарках, а в августе они всей семьей ездят на две-три недели в оборудованный лагерь на природе.



Фото из личного архива Ирины Палагутиной

— В кемпинг съезжается не только вся наша семья, но и семья моего брата и даже наши родители, которым здоровье позволяет вести активный образ жизни. Это прекрасная традиция. Дети ждут выезда на природу и каждый год спрашивают: «Поедем в Браслав?».

При такой насыщенной программе, в расписании многодетной мамы находится время побыть наедине с собой. Для Ирины Палагутиной это не спа-процедуры или салон красоты, а горные походы. Раз в год героиня присоединяется к туристическим группам и покоряет новые маршруты.

— В прошлом году ходила в поход по Сванетии, в этом собираюсь на Алтай. В день проходим около 20 километров. Но надо понимать, что это не просто прогулка по городу, а преодоление горных подъемов и спусков с грузом на плечах. Почему соглашаюсь на такие авантюры? — переспрашивает Ирина. — Мне нравится получать новые ощущения и проверять себя на прочность. Приятно осознавать, что тело слушается в 42 так же, как и в 15.



Фото из личного архива Ирины Палагутиной

«Сын говорит: „Не всякая девочка в 20 лет выглядит так, как ты в 39“»

Детям Евгении Савастюк — 21, 13 и 9 лет. Минчанка отмечает, что окружающих эта информация часто шокирует.

— Люди говорят, что я выгляжу на 30−32. Когда узнают, что старшему сыну — 21 год, это становится контрольным выстрелом, — смеется собеседница. — Приятно, что даже подруги сына восхищаются моей внешностью. Сын говорит: «Ты, мама, для них эталон. Не всякая девочка в 20 выглядит так, как ты в 39».

Евгения Савастюк тренируется пять раз в неделю. Удаленная работа значительно упрощает планирование дня.

— В моем недельном графике — три силовых тренинга и две кардиотренировки. Любимая нагрузка — это бег. Можно назвать это моим видом медитации, которая помогает перезагружаться. Обожаю бегать на свежем воздухе, но зимой ограничиваюсь велодорожкой — все равно не даю мышцам расслабляться.

Недавно Евгения решила исполнить мечту детства и записалась еще на фигурное катание.

— Три раза в неделю езжу на «Минск-Арену» и занимаюсь под руководством тренера. У нас разновозрастная группа — есть даже пенсионерка лет 60. Это очень вдохновляет.

Евгения следит за питанием: не ест копченых колбас, мучных изделий и почти не употребляет молочку. В разное время она практиковала веганство, сыроедение, вегетарианство и даже лечебное голодание. При этом минчанка не агитирует ни за какую из систем питания, подчеркивая: все индивидуально.

— Сегодня мое меню выглядит достаточно сбалансировано. Но то, что подходит мне, необязательно пойдет на пользу кому-то еще. Я люблю готовить на пару и запекать пищу в духовке. Из каш предпочитаю гречку, киноа или булгур.

Евгения шутит, что перечисленные продукты — основа ее меню, «а дети питаются нормальной пищей».

— Главный повар в нашей семье — папа. С меня обычно завтраки: каша, омлет, сырники или запеканка. А обед и ужин — на муже. У них с детьми схожий рацион.

По входным Евгения с мужем и детьми успевают вместе погонять на лыжах и сноуборде. Собеседница удивляется мамам, которые не знают, как среди повседневных забот найти время на спорт.

— Когда я работала по фиксированному графику, то просыпалась в шесть утра, в семь выходила на пробежку, а в девять уже была на работе. Думаю, женщины просто должны полюбить себя. Они же находят время посидеть у телевизора и посмотреть сериал. Почему бы не потратить его на что-то другое?