В Витебске ищут женщину, забравшую в банке лишнюю тысячу долларов, - кассир выдала ее по ошибке

Витебская милиция ищет женщину, которая, похоже, забрала в банковской кассе лишние деньги — сотрудник выдала ей их по ошибке.

Инцидент произошел днем 9 января. Видеокамера зафиксировала, как женщина, которая пришла в ИдеяБанк на улице Кирова, 7/13 в Витебске, забирает купюры, которые ей выдает кассир.

Женщина пришла менять довольно крупную сумму белорусских рублей и долларов на российские рубли. Сотрудница банка при конвертации совершила ошибку, и в итоге женщина получила на тысячу долларов (в эквиваленте, в российских рублях) больше, чем нужно. Лишние деньги клиентка не вернула.

Если вы узнали женщину на видео, сообщите по телефонам: 102, +375 29 216−70−33, +375 29 514−11−81 или обратитесь в любой отдел милиции. Конфиденциальность гарантируется.