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В Витебске ищут женщину, забравшую в банке лишнюю тысячу долларов, - кассир выдала ее по ошибке
Витебская милиция
Инцидент произошел днем 9 января. Видеокамера зафиксировала, как женщина, которая пришла в ИдеяБанк на улице Кирова, 7/13 в Витебске, забирает купюры, которые ей выдает кассир.
Женщина пришла менять довольно крупную сумму белорусских рублей и долларов на российские рубли. Сотрудница банка при конвертации совершила ошибку, и в итоге женщина получила на тысячу долларов (в эквиваленте, в российских рублях) больше, чем нужно. Лишние деньги клиентка не вернула.
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Инцидент произошел в кассе ИдеяБанка на улице Кирова 9 января.
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