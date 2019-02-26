Новый Mercedes GLE обзавелся «подзаряженной» AMG-версией с 435-сильным V8

В гамме автомобилей Mercedes-AMG пополнение — вслед за CLS и семейством E-класса индекс 53 получил кроссовер GLE нового поколения . Премьера GLE 53 4Matic+ пройдет уже через несколько дней на Женевском автошоу, которое для представителей СМИ отроется 5 марта.





Под капотом «разогретого» кроссовера располагается рядная трехлитровая «шестерка» с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем (для минимизации турболага), развивающая 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. В нагрузку к нему идет гибридная система EQ-Boost с 48-вольтовым стартер-генератором, кратковременно (в первые секунды разгона) добавляющий к отдаче ДВС 22 силы и 250 Нм.





9-ступенчатый «автомат» на GLE 53 работает в тандеме с системой полного привода 4Matic+ нового поколения с многодисковой муфтой подключения передней оси. До 100 км/ч кроссовер может разгоняться за 5,3 секунды, максимальная скорость — ограниченные электроникой 250 км/ч. В «базе» имеется пневмоподвеска с пятью различными вариантами настроек, установлена более эффективная тормозная система.





От обычных версий кроссовера AMG-версия отличается в первую очередь решеткой радиатора с вертикальными прутьями, которую мерседесовцы называют Panamericana (она украшала гоночные Mercedes 50-х гг.). Из прочих визуальных примет — окрашенные в цвет кузова накладки на колесных арках, элемент диффузора сзади с квартетом патрубков выхлопа и оригинальные диски диаметром от 20 до 22 дюймов. В салоне — отделка черной кожей наппа с красной прострочкой, декоративные металлические вставки и спортивный руль с «нулевой» меткой.





О стоимости и точных сроках рыночного дебюта Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ информации пока нет.