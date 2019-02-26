Интервью Никиты Михалкова Юрию Дудю мастерски замиксовали - получился рэпчик!

Недавно на YouTube-канале SUPER_VHS вышел мэшап интервью Никиты Михалкова Юрию Дудю. Мэшап — это музыкальное видео или аудио, которое составлено из кусочков другого (или нескольких) исходных произведений. Как вы уже поняли, в нашем случае основой стало интервью на канале «вДудь» . В итоге получился рэп в исполнении известного продюсера и кинорежиссера. Срочно смотрите!

Ролик уже набрал более 100 тысяч просмотров. У него 19 тысяч лайков и 480 отметок «Мне не нравится».

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23 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт ЛСП в «Минск-Арене» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 1 марта.