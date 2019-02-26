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Угроза ядерного взрыва: Пакистан заявил о войне с Индией

27.02.2019 12:25 — Разное | Партизан  
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Вооруженные силы Пакистана подтвердили, что сбили два военных самолета Индии над спорной индийской провинцией Кашмир

Об этом сообщает The Associated Press.

По данным СМИ, трое человек погибли в результате атаки. Один пилот успел катапультироваться – его пакистанские военные захватили в плен, пишет politeka.net

В Сети уже появилось видео допроса пилота самолета ВВС Индии, сбитого пакистанскими военными. На видео пилот с завязанными глазами и связанными руками отвечает на вопросы пакистанских военных, передает vz.ru

Эскалация конфликта между странами произошла накануне, когда президент Пакистана предупредил Индию об адекватном ответе после авиаудара по Кашмиру. Эта территория разделена между двумя странами и именно на пакистанскую часть Индия совершила авианалет накануне.


В Нью-Дели заявили — операция была направлена против лагеря боевиков, которые взяли ответственность за теракт 14 февраля. Тогда погибли 40 индийских военных.

По данным индийского правительства, в бомбардировке погибло немало боевиков, тогда как представитель пакистанской армии отрицает наличие жертв или разрушений. Авиаудар через линию разграничения стал первым за почти полвека – после индо-пакистанской войны 1971 года.

Президент Пакистана Ариф Алви заявил, что не исключает, что такие действия индийских военных могут привести к войне двух ядерных держав.

Как сообщалось,14 февраля, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль с 350 кг взрывчатки возле актоколонны силовых структур.

ЧП произошло в округе Пулвама индийского штата Джамму и Кашмир. Основной удар пришелся по автобусу, в котором, по предварительным данным, находились 42 человека. Отмечается, что после подрыва взрывного устройства произошла стрельба.


Взорванный автобус входил в конвой из 78 машин. Автоколонна направлялась из города Джамму в город Сринагар и перевозила 2547 силовиков. Для подрыва автобуса, принадлежащего 76-му батальону CRPF, злоумышленники использовали внедорожник Mahindra Scorpio, начиненный взрывчаткой.

Ответственность за атаку взяла на себя исламская группировка «Джаиш-е-Мохаммад» (Армия пророка Мухаммеда), которая выступает за отделение штата от Индии с возможным дальнейшим присоединением к Пакистану. 

Боевики «Джаиш-е-Мохаммад» базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.


 
 
Ссылка на источник 24
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Вооруженные силы Пакистана подтвердили, что сбили два военных самолета Индии над спорной индийской провинцией Кашмир
 
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