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Бюджетникам обещают дважды повысить зарплаты в 2019 году

27.02.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Повышение зарплат работников бюджетной сферы планируется в мае и сентябре этого года. Об этом сегодня сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает Interfax.by.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

«Планируется два этапа повышения — май (в пределах предусмотренных в бюджете средств) и сентябрь (необходимо изыскать дополнительно около Br200 млн)», — сказал Максим Ермолович на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления в среду в Минске.

По словам министра финансов, повышение необходимо для «безусловного» достижения уровня оплаты труда в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты в экономике, что предусматривается целевым сценарием развития на текущий год.

Нынешний год для работников бюджетных организаций начался с падения средних зарплат. 

Как прогнозировалось раньше, средняя зарплата бюджетников вырастет в 2019 году до 810 рублей. Также в этом году планируется выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране (к слову, выйти на этот показатель планировали в 2018 году). По итогам 2018 года этот показатель составил 77%.

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту выйти на прогнозный показатель, как и в 2017 году, не получилось, хотя власти и повышали заработки работников бюджетных организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Повышение зарплат работников бюджетной сферы планируется в мае и сентябре этого года. Об этом сегодня сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович/
 
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