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Бюджетникам обещают дважды повысить зарплаты в 2019 году
Повышение зарплат работников бюджетной сферы планируется в мае и сентябре этого года. Об этом сегодня сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает
«Планируется два этапа повышения — май (в пределах предусмотренных в бюджете средств) и сентябрь (необходимо изыскать дополнительно около Br200 млн)», — сказал Максим Ермолович на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления в среду в Минске.
По словам министра финансов, повышение необходимо для «безусловного» достижения уровня оплаты труда в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты в экономике, что предусматривается целевым сценарием развития на текущий год.
Нынешний год для работников бюджетных организаций начался с падения средних зарплат.
Как прогнозировалось раньше, средняя зарплата бюджетников
Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти,
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Повышение зарплат работников бюджетной сферы планируется в мае и сентябре этого года. Об этом сегодня сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович/
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