В Пакистане военные сбили два самолета ВВС Индии





Пакистан заявляет, что сбил два индийских военных самолета в ответ на вторжение в свое воздушное пространство. Накануне Индия сообщила об авиаударах по лагерю боевиков в Кашмире – это были первые авиаудары с 1971 года.

Два самолета ВВС Индии были сбиты над территорией Кашмира, контролируемой пакистанскими властями, заявил представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

"Пакистанские ВВС сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - написал он в "Твиттере". По его словам, один самолет упал в пакистанском Кашмире, а другой разбился на индийской стороне, сообщает bbc.com.

"Один индийский пилот арестован военными [после катапультирования], еще двое находятся в районе падения [самолета]", – добавил генерал. Позже он заявил, что задержаны двое летчиков: один доставлен в больницу, другой находится под стражей.