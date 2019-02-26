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Барановичские молодожены поразили гостей свадебными нарядами-вышиванками
27.02.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Жители города Анастасия Кергет и Артур Антонников зарегистрировали брак 22 февраля. О том, что на свадебном торжестве жених и невеста появятся в нарядах с белорусской символикой, никто из гостей даже не догадывался. Вышиванки они сшили сами.
Анастасия Кергет и Артур Антонников. Фото: архив Анастасии Кергет
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Жители города Анастасия Кергет и Артур Антонников зарегистрировали брак 22 февраля. О том, что на свадебном торжестве жених и невеста появятся в нарядах с...
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