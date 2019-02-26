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Барановичские молодожены поразили гостей свадебными нарядами-вышиванками

27.02.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Жители города Анастасия Кергет и Артур Антонников зарегистрировали брак 22 февраля. О том, что на свадебном торжестве жених и невеста появятся в нарядах с белорусской символикой, никто из гостей даже не догадывался. Вышиванки они сшили сами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63881.php

Барановичские молодожены поразили гостей свадебными нарядами-вышиванками

Анастасия Кергет и Артур Антонников. Фото: архив Анастасии Кергет

 
 
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  Жители города Анастасия Кергет и Артур Антонников зарегистрировали брак 22 февраля. О том, что на свадебном торжестве жених и невеста появятся в нарядах с...
 
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