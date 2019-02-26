ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте начался сезон озеленения. Что уже успели сделать?

27.02.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Вплоть до начала холодов сотни брестчан участвовали в акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста». Их (деревья) высаживали коллективы предприятий и общественных организаций, добровольцы. И вот — погода снова располагает к высадке зелёных насаждений и в городе снова продолжается акция.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63880.php

В Бресте начался сезон озеленения. Что уже успели сделать?

26 февраля работники ПКУП «Коммунальника» высаживали клены на улице Гоголя, от стадиона и до улицы Ленина. А ещё ранее 58 кленов появилось на улице Гаврилова, 20 кленов – на Молодогвардейской. В микрорайоне ЮЗМР было высажено 15 рябин, 54 липы, 37 кленов.

Как сообщил директор ПКУП «Коммунальник Юрий Климахович, на 25 февраля уже высажено 274 деревца и более двух тысяч кустов. Среди них такие сорта, как Спирея Вангутта, дерен, барбарис.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63880.php

В Бресте начался сезон озеленения. Что уже успели сделать?

Также в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» 26 февраля на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле сотрудниками спортивного комплекса было высажено 40 саженцев молодых еловых деревцев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63880.php

В Бресте начался сезон озеленения. Что уже успели сделать?

Масштабные мероприятия по озеленению города будут продолжены, свое 1000-летие Брест встретит с тысячами новых деревьев.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вплоть до начала холодов сотни брестчан участвовали в акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста». Их (деревья) высаживали коллективы предприятий и общественных...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не повторяйте моих ошибок». Белоруска о том, как худела на 40 кг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика