В Бресте начался сезон озеленения. Что уже успели сделать?

Вплоть до начала холодов сотни брестчан участвовали в акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста». Их (деревья) высаживали коллективы предприятий и общественных организаций, добровольцы. И вот — погода снова располагает к высадке зелёных насаждений и в городе снова продолжается акция.



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26 февраля работники ПКУП «Коммунальника» высаживали клены на улице Гоголя, от стадиона и до улицы Ленина. А ещё ранее 58 кленов появилось на улице Гаврилова, 20 кленов – на Молодогвардейской. В микрорайоне ЮЗМР было высажено 15 рябин, 54 липы, 37 кленов.

Как сообщил директор ПКУП «Коммунальник Юрий Климахович, на 25 февраля уже высажено 274 деревца и более двух тысяч кустов. Среди них такие сорта, как Спирея Вангутта, дерен, барбарис.



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Также в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» 26 февраля на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле сотрудниками спортивного комплекса было высажено 40 саженцев молодых еловых деревцев.



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Масштабные мероприятия по озеленению города будут продолжены, свое 1000-летие Брест встретит с тысячами новых деревьев.