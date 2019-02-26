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В Бресте начался сезон озеленения. Что уже успели сделать?
27.02.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Вплоть до начала холодов сотни брестчан участвовали в акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста». Их (деревья) высаживали коллективы предприятий и общественных организаций, добровольцы. И вот — погода снова располагает к высадке зелёных насаждений и в городе снова продолжается акция.
26 февраля работники ПКУП «Коммунальника» высаживали клены на улице Гоголя, от стадиона и до улицы Ленина. А ещё ранее 58 кленов появилось на улице Гаврилова, 20 кленов – на Молодогвардейской. В микрорайоне ЮЗМР было высажено 15 рябин, 54 липы, 37 кленов.
Как сообщил директор ПКУП «Коммунальник Юрий Климахович, на 25 февраля уже высажено 274 деревца и более двух тысяч кустов. Среди них такие сорта, как Спирея Вангутта, дерен, барбарис.
Также в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» 26 февраля на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле сотрудниками спортивного комплекса было высажено 40 саженцев молодых еловых деревцев.
Масштабные мероприятия по озеленению города будут продолжены, свое 1000-летие Брест встретит с тысячами новых деревьев.
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Вплоть до начала холодов сотни брестчан участвовали в акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста». Их (деревья) высаживали коллективы предприятий и общественных...
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