Брестский писатель Александр Волкович приглашает всех, кому дорога память наших отцов и дедов - участников или свидетелей Великой Отечественной войны, погибших и ныне здравствующих, а также всех патриотов Беларуси, к участию в проекте "Переиздание книги Александра Волковича "Письма войны", первоначально вышедшей к 65-летию Великой Победы". Данное издание посвящается Дню Независимости Беларуси.



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Автору книги удалось собрать, прочесть, а порою "расшифровать" сотни малоизвестных писем воинов с фронта в тыл, и родных на передовую. Предпочтение в подборе для публикации, как и в первоначальном издании, отдано, по известным причинам, письмам солдат и офицеров Белорусских фронтов, а также партизанских отрядов, освобождавших Белоруссию, Брестчину. Представлены письма фронтовиков и их близких, узников фашистских лагерей, проживавших практических во всех районах Брестской области.



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А если в ваших домашних архивах и альбомах сохранились фронтовые письма, солдатские «треугольники», извещения и открытки военных лет, архивные фото ваших близких и дальних родственников-фронтовиков и партизан, то их можно смело предлагать для публикации в новом издании книги.

Настоятельно требуется также помощь в сборе средств для переиздания этих важнейших архивных документов.

Всем, кому дорога ПАМЯТЬ наших дедов, матерей и отцов - ПОБЕДИТЕЛЕЙ, просим отозваться!!!