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Скорость и некачественное обслуживание дороги. Итоги расследования ДТП с двумя погибшими на МКАД-2

27.02.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое произошло днем 1 декабря 2018 года на МКАД-2. Обвинение предъявлено 19-летнему жителю Минска, управлявшему Daewoo Espero. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Фото: Следственный комитет

Следствие установило, что обвиняемый ехал вместе с родственниками по трассе М14 (МКАД-2). При перестроении на заснеженную полосу торможения для осуществления поворота направо в сторону в агрогородка Петришки водитель не избрал безопасную скорость с учетом погодных условий и допустил потерю курсовой устойчивости автомобиля. Это привело сначала к наезду на металлическое барьерное ограждение, а затем к столкновению в состоянии заноса с попутной фурой Volvo.


Фото: Следственный комитет

В результате ДТП 55-летний отец и 78-летняя бабушка водителя от полученных травм погибли на месте.

— С целью установления фактических обстоятельств по уголовному делу проводились следственные эксперименты, допросы участников, свидетелей, изучены записи с камеры наружного наблюдения, получены результаты назначенных следствием экспертиз, — проинформировали в СК. — Установлено, что нарушение водителем Daewoo Espero пункта правил дорожного движения находится в прямой причинной связи с ДТП и наступившими тяжкими последствиями.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.


Фото: Следственный комитет

В ходе расследования были установлены не только причины ДТП, но и условия, способствовавшие произошедшему.

— В тот день наблюдались осадки в виде снега. При проведении анализа обстановки на месте ДТП следователем зафиксировано некачественное обслуживание автодороги. В частности, на полосе торможения — на участке, где произошло ДТП, имелся снежный покров, который был перемещен в ходе чистки спецтехникой с основных полос для движения. В связи с этим УСК по Минской области внесено представление руководству филиала РУП «Минскавтодор-Центр» о принятии дополнительных мер для разработки методики очистки автодорог звеном снегоуборочной техники, при которой будет исключаться отброс снега на полосу торможения, — сообщили в Следственном комитете.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе расследования были установлены не только причины ДТП, но и условия, способствовавшие произошедшему.
 
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