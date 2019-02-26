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«Не повторяйте моих ошибок». Белоруска о том, как худела на 40 кг

27.02.2019 13:45 — Разное | Tut.by  
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«Я всегда боялась стать девушкой из разряда „вышла замуж, родила и распустила себя“. И именно это со мной произошло», — рассказывает Мария Макаренко из Витебска. Она весила около 100 кг, но сумела сильно похудеть — только другим советует не повторять ее ошибок на пути избавления от лишнего веса.


Фото: из личного архива

— Родилась моя Дашуля. Декретные будни, учеба в универе, бессонные ночи, беспорядочный режим и неправильное питание за четыре года превратили девушку в необъятную «тетю».

Больше всего напрягало то, что выбор одежды на 54 размер, прямо скажем, не молодежный. Часто, приходя в магазин, я слышала от консультантов, что у них вещи только на молодежь, а размер 54 никакого отношения к этому не имеет. Было очень обидно, ведь мой самый «толстый» период выпал на 20−24 года. На тот момент я весила плюс-минус 100 кг.

Стартовым толчком стали треснувшие на попе брюки 54 размера (стрейч!). Произошло это в тот момент, когда я завязывала ботинки дочке. Мне стало стыдно перед ребенком, что у нее такая мама. Ведь всегда хочется, чтобы ребенок тобой гордился.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marya Makarenko

 
Теги: Витебск
 
 
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Скинуть 40 килограммов, или Превращение жироняшки в фитоняшку за 8 месяцев
 
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