Американский защитник покинул минское «Динамо»

Американский защитник Джонатон Блум покинул минское «Динамо». Как сообщает пресс-служба «зубров», хоккеиста отпустили по семейным обстоятельствам.

У Блума ожидается пополнение в семье, поэтому изначально была договоренность, что клуб разрешит игроку отправится на родину 27 февраля.

В нынешнем сезоне Джонатон провел за «зубров» 35 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».

Клуб поблагодарил Блума за сотрудничество и по желает здоровья его самым близким людям.