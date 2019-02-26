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Американский защитник покинул минское «Динамо»
Американский защитник Джонатон Блум покинул минское «Динамо». Как сообщает
У Блума ожидается пополнение в семье, поэтому изначально была договоренность, что клуб разрешит игроку отправится на родину 27 февраля.
В нынешнем сезоне Джонатон провел за «зубров» 35 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».
Клуб поблагодарил Блума за сотрудничество и по желает здоровья его самым близким людям.
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Клуб поблагодарил Блума за сотрудничество и по желает здоровья его самым близким людям.
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