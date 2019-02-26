На Марсе обнаружены русла древних рек



ESA/DLR/FU BERLIN

"Марсианская Брахмапутра"





ESA/DLR/FU BERLIN





Исток Брахмапутры. Правообладатель иллюстрации: GOOGLE

На фотографиях, сделанных межпланетной станцией Европейского космического агентства, отчетливо видны глубокие морщины на поверхности Марса, свидетельствующие о том, что эта планета не всегда представляла собой выжженную солнцем каменистую пустыню.Всё больше исследований приходят к выводу, что в прошлом марсианская атмосфера была значительно толще и плотнее. Это позволяло планете удерживать тепло солнечных лучей и обеспечивало условия для поддержания на поверхности постоянных потоков воды.В прошлом году все тот же "Марс-экспресс" обнаружил на Красной планете озеро жидкой воды. Оно около 20 км в поперечнике, расположено у южного полюса и скрыто под толстой ледяной шапкой.Фотографии пересохших рек были сделаны в высокогорной южной части Марса, к востоку от огромного кратера Гюйгенс и к северу от равнины Эллада.Этот горный массив, испещренный ударными кратерами, образовался 3,5-4 млрд лет назад - и именно здесь можно найти многочисленные свидетельства некогда бурной водной активности.Европейское космическое агентство опубликовало топографическую карту этой местности, помогающую "увидеть реки" - понять масштаб и направление водных потоков.Красным цветом отмечены горные районы, откуда стекала вода, вымывая долины (окрашенные зеленым) шириной до двух километров и глубиной около 200 метров. Они отчетливо видны до сих пор, несмотря на значительную эрозию, которую эта местность претерпела за миллионы и миллиарды лет.На Земле такая сеть рек называется древовидной из-за многочисленных притоков, некоторые из которых по пути к долине разветвляются, но затем вновь вливаются вместе.Ученые отмечают сходство этого участка марсианского рельефа с истоком Брахмапутры в Тибете и предполагают, что на форму долин оказали влияние не только мощные речные потоки, но и периодические обильные дожди.При этом остается открытым вопрос, откуда вода взялась изначально: это могли быть осадки, подземные источники или тающие ледниковые шапки. В любом случае, это указывает на то, что в далеком прошлом климат на Марсе был куда более теплым и влажным, чем сейчас.Еще один вопрос, который тут же приходит на ум - была ли тогда планета пригодна для жизни?Ответить на него поможет миссия "ЭкзоМарс" - совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства, который планируется запустить уже в следующем году.Аппарат попытается найти на Красной планете микробные формы жизни или следы их существования в прошлом. Робот будет оснащен буром, способным получать образцы породы с глубины до двух метров - на тот случай, если жизнь прячется там.