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На Марсе обнаружены русла древних рек

27.02.2019 12:55 — Разное | UDF  
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ESA/DLR/FU BERLIN
Орбитальная станция "Марс-экспресс" обнаружила доказательства того, что в прошлом на Красной планете существовала разветвленная система бурных рек, пересохшие русла которых по сей день можно разглядеть в марсианских долинах.

На фотографиях, сделанных межпланетной станцией Европейского космического агентства, отчетливо видны глубокие морщины на поверхности Марса, свидетельствующие о том, что эта планета не всегда представляла собой выжженную солнцем каменистую пустыню.

Всё больше исследований приходят к выводу, что в прошлом марсианская атмосфера была значительно толще и плотнее. Это позволяло планете удерживать тепло солнечных лучей и обеспечивало условия для поддержания на поверхности постоянных потоков воды.

В прошлом году все тот же "Марс-экспресс" обнаружил на Красной планете озеро жидкой воды. Оно около 20 км в поперечнике, расположено у южного полюса и скрыто под толстой ледяной шапкой.


"Марсианская Брахмапутра"

Фотографии пересохших рек были сделаны в высокогорной южной части Марса, к востоку от огромного кратера Гюйгенс и к северу от равнины Эллада.

Этот горный массив, испещренный ударными кратерами, образовался 3,5-4 млрд лет назад - и именно здесь можно найти многочисленные свидетельства некогда бурной водной активности.

Европейское космическое агентство опубликовало топографическую карту этой местности, помогающую "увидеть реки" - понять масштаб и направление водных потоков.

На Марсе обнаружены русла древних рек

ESA/DLR/FU BERLIN

Красным цветом отмечены горные районы, откуда стекала вода, вымывая долины (окрашенные зеленым) шириной до двух километров и глубиной около 200 метров. Они отчетливо видны до сих пор, несмотря на значительную эрозию, которую эта местность претерпела за миллионы и миллиарды лет.

На Земле такая сеть рек называется древовидной из-за многочисленных притоков, некоторые из которых по пути к долине разветвляются, но затем вновь вливаются вместе.

Ученые отмечают сходство этого участка марсианского рельефа с истоком Брахмапутры в Тибете и предполагают, что на форму долин оказали влияние не только мощные речные потоки, но и периодические обильные дожди.

На Марсе обнаружены русла древних рек

Исток Брахмапутры. Правообладатель иллюстрации: GOOGLE

При этом остается открытым вопрос, откуда вода взялась изначально: это могли быть осадки, подземные источники или тающие ледниковые шапки. В любом случае, это указывает на то, что в далеком прошлом климат на Марсе был куда более теплым и влажным, чем сейчас.

Еще один вопрос, который тут же приходит на ум - была ли тогда планета пригодна для жизни?

Ответить на него поможет миссия "ЭкзоМарс" - совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства, который планируется запустить уже в следующем году.

Аппарат попытается найти на Красной планете микробные формы жизни или следы их существования в прошлом. Робот будет оснащен буром, способным получать образцы породы с глубины до двух метров - на тот случай, если жизнь прячется там.

 
 
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В прошлом на Красной планете существовала разветвленная система бурных рек, пересохшие русла которых по сей день можно разглядеть в марсианских долинах.
 
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